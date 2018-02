Noord-Koreaanse slaven bouwen schepen voor Nederlandse bedrijven in Polen

Op de scheepswerf in kwestie, de Partner Stocznia, zouden 43 schepen gebouwd zijn, 36 hiervan in opdracht van of voor Nederlandse bedrijven.

Een grote klant is de Nederlandse scheepsbouwer Shipkits. Op de Poolse werf werden voor Shipkits 22 schepen gebouwd, recent voor onder andere de Nederlandse baggermaatschappij Boskalis en Acta Marine. Voor Boskalis werden de rompen van vier schepen gebouwd.

Boskalis zegt dat men niets wist van de slavenarbeid, ondanks intensief toezicht op het bouwproces

De onthulling dat illegale Noord-Koreaanse arbeiders zouden zijn gebruikt, kwam voor dat bedrijf als donderslag bij heldere hemel. "Gisteren hoorden wij voor het eerst dat er sprake was van slavenarbeid", zegt woordvoerder Martijn Schuttevaer. “Bij de eerste romp die gebouwd is bij Partner Stocznia hebben medewerkers van Boskalis intensief toezicht gehouden op het proces, maar toen zagen wij niets dat duidde op de inzet van Noord-Koreanen.” Nadat de bouw van de eerste romp goed ging heeft Boskalis het toezicht versoepeld. “We hielden vooral toezicht omdat het ging om een type schip dat nog nooit door die werf was gebouwd.”

De Noord-Koreanen, die op de scheepswerf werken, zijn in dienst van het bedrijf Redshield. Dat is een Noord-Koreaans uitzendbureau dat in Polen is gevestigd. Voor het onderzoek naar de Poolse scheepswerf hadden de onderzoekers uit Leiden toegang tot de ruwe onbewerkte beelden uit de documentaire 'Dollar Heroes', die morgenavond wordt uitgezonden op NPO2. In een scène uit de documentaire vertellen de directeur en tolk van Redshield trots dat de Noord-Koreaanse arbeiders dag en nacht kunnen werken, nooit met vakantie gaan en zelfs op zondag en feestdagen werken. Hoeveel Noord-Koreanen er werken is niet duidelijk. De genoemde aantallen liggen tussen de 28 en 80.