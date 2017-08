Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse ministers praten kort op Aziatische top

De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha. © EPA

Tijdens een kort onderhoud riep de Zuid-Koreaanse minister Kang Kyung-wha het regime in Noord-Korea op om in te gaan op het aanbod om in dialoog te gaan. De Noord-Koreaanse minister Ri Yong Ho zou geantwoord hebben dat het voorstel 'niet oprecht' is. De twee ministers stonden beiden te wachten bij het begin van een galadiner zondagavond toen het gesprek plaatsvond.



De Zuid-Koreaanse minister zou haar collega hebben gevraagd te reageren op het voorstel om de banden aan te halen. Daarop antwoordde de Noord-Koreaanse minister dat het geen gemeend voorstel is omdat Zuid-Korea tegelijkertijd sancties oplegt. Het communistische land ligt onder vuur nadat het de afgelopen weken verschillende rakettesten uitvoerde.

Deur staat open De VN-Veiligheidsraad besloot dit weekend sancties op te leggen om Noord-Korea economisch te straffen. Het land testte twee intercontinentale raketten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei zondagnacht dat de beste manier waarop Noord-Korea duidelijk kan maken dat het in gesprek wil is door een einde te maken aan de raketlanceringen.



In de nacht van zondag op maandag beloofde de president van Zuid-Korea in een gesprek met Donald Trump om zo veel mogelijk druk uit te oefenen op Noord-Korea. Moon Jae-in sprak een uur lang telefonisch met de Amerikaanse president en de twee landen spraken af samen te werken tegen Noord-Korea. Moon zei tegen Trump dat Noord-Korea moet weten dat de deur naar een dialoog nog altijd open staat, als het land zijn nucleaire programma stopzet.



De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben na de lanceringen verschillende gezamenlijke militaire oefeningen gepland. Noord-Korea zegt dat de twee landen met die oefeningen juist de spanningen laten oplopen. Archieffoto van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in met de Amerikaanse president Donald Trump. © AFP De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse zaken Ri Yong Ho (links) wordt begroet door zijn Chinese collega. © REUTERS

