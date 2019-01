Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië duikt onder en wil mogelijk overlopen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal niet gelukkig zijn met zijn vertegenwoordiger in Italië. Jo Song-gil, die sinds enkele weken op een onbekende plaats verblijft, kan in rang de hoogste Noord-Koreaan in jaren worden die zich afkeert van het communistische regime in Pyongyang.

De Italiaanse overheid zegt niets over de huidige verblijfplaats van de Noord-Koreaan en zijn vrouw en heeft alleen laten weten dat Jo op dit moment geen diplomatieke status meer heeft. Dat duidt erop dat Pyong­yang hem wilde terugroepen, wat voor de diplomaat een reden kan zijn geweest om over te lopen. Waarschijnlijk zat Jo’s termijn erop. Hij was sinds 2015 gevestigd in Italië.

Geheime dienst Jo Song-gil vervulde de rol van ambassadeur sinds zijn voorganger ruim een jaar geleden het land uit werd gezet uit protest tegen kernproeven door Noord-Korea. Hij is in november al ondergedoken, zo zei de Zuid-­Koreaanse parlementariër Kim Min-ki vandaag nadat hij en zijn collega’s gesproken hadden met een vertegenwoordiger van de geheime dienst van hun land. Als Jo inderdaad overloopt, is hij de hoogste diplomaat die dat doet sinds de Noord-Koreaanse plaatsvervangend ambassadeur Thae Yong-ho in Londen, die in 2016 naar Zuid-Korea vluchtte. Volgens onbevestigde berichten zou ook Jo naar Zuid-Korea willen gaan, met zijn vrouw en kinderen. Waar de kinderen nu zijn is niet bekend. Noord-Koreaanse diplomaten mogen, sinds het aantreden van Kim Jong-un in 2011, in de regel hun gezin niet meenemen als ze naar het buitenland worden uitgezonden. Zo hoopt Pyongyang te verzekeren dat ze terugkeren als hun missie erop zit. Dat Jo’s gezin wel in Italië was, wijst erop dat hij uit de Noord-Koreaanse elite komt. Voor vertrouwelingen van Kim Jong-un worden weleens uitzonderingen gemaakt.

Kritisch Voormalig diplomaat Thae heeft in Zuid-Koreaanse media bevestigd dat Jo uit de elite afkomstig is. Zowel de vader als de schoonvader van de ondergedoken ambassadeur zou ook diplomaat zijn geweest. Thae heeft zich in Zuid-Korea al eerder kritisch uitgelaten over het communistische regime in Pyongyang. De meeste Noord-Koreanen die hun land weten te ontvluchten vestigen zich in Zuid-Korea, ook omdat ze daar de taal spreken. Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953 zijn ruim 30.000 mensen van het noorden naar het zuiden gevlucht. Eenmaal in Zuid-Korea aangekomen moeten ze vaak nog vrezen voor de wraak van Pyongyang, zeker als het gaat om hun familieleden in het noorden. Korea-kenners vrezen dat Jo en zijn gezin geen warm welkom wacht in Zuid-Korea, als hij daar terechtkomt. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in streeft naar ontspanning met het noorden en daarbij komen overlopers niet van pas.

Gevaar dreigt voor Noord-Koreanen die zuidwaarts vluchtten: hun gegevens zijn gehackt Vorige week werd bekend dat persoonlijke gegevens van Noord-Koreanen die naar Zuid-Korea vluchtten, zijn gestolen. ‘Dit laat zien dat ze nergens veilig zijn.’