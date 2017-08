Noord-Korea wil raketten langs Guam schieten

Het plan omvat aanvallen op het gebied rondom Guam met gebruik van vier Hwasong-12 middellangeafstandsraketten, stelt de woordvoerder. Het kan worden uitgevoerd zodra de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daartoe bevel geeft. Volgens het draaiboek zullen de raketten 30 tot 40 kilometer buiten het eiland in het water belanden. De Verenigde Staten hebben op Guam een belangrijke marine- en luchtmachtbasis, de Anderson Air Force Base.

De afgevaardigde van Guam voor het Amerikaanse Congres, Madeleine Bordallo, riep president Donald Trump op om “krachtige leiderschap” te tonen. Bordallo is ervan overtuigd dat Amerikaanse troepen Guam zullen beschermen tegen de “zorgwekkende” nucleaire dreiging van Noord-Korea. “Guam blijft veilig en ik heb vertrouwen in het Amerikaanse leger om ons eiland en onze bondgenoten in de regio te beschermen”, aldus Bordallo in een verklaring.

Zuid-Korea zal direct reageren op elke militaire provocatie of aanval van Noord-Korea

Het dreigement van Noord-Korea volgt nadat Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van de Verenigde Staten. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op “vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen” als het niet inbindt.

De wereld is verontrust Zuid-Korea zal direct reageren op elke militaire provocatie of aanval van Noord-Korea. Dat zei de opperbevelhebber van het Zuid-Koreaanse leger Roh Jae-cheon donderdag bij een persbijeenkomst. Volgens Seoul stelt het communistisch regime Zuid-Korea en het bondgenootschap van de Verenigde Staten op de proef. China, Frankrijk en Duitsland hebben verontrust gereageerd op de opgelopen spanningen. Berlijn riep Rusland en China op om Noord-Korea onder druk te zetten. Die landen hebben volgens een regeringswoordvoerster “een speciale verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om Noord-Korea af te houden van een pad van escalatie”. Ook China ziet het geruzie met lede ogen aan. Het land riep de betrokken partijen in een verklaring op af te zien van uitspraken en handelingen die tot verdere escalatie kunnen leiden. Ook een woordvoerder van de Franse regering sprak zijn bezorgdheid uit over de situatie. Hij riep alle partijen op zich verantwoordelijk te gedragen.

