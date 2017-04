Noord-Korea: 'We zullen raketten blijven testen'

"We zullen maandelijks, wekelijks en dagelijks tests uitvoeren", zei de vice-minister van buitenlandse zaken Han Song-Ryol tegen de Britse zender. Als de VS 'roekeloos' zouden zijn en militaire middelen in zou zetten, dreigt een oorlog, voegde hij hieraan toe.

Eerder zei de Amerikaanse vice-president Mike Pence dat zijn geduld met Noord-Korea op was. Hij is in Zuid-Korea en sprak zijn steun uit voor zijn bondgenoot. Ook herinnerde hij Noord-Korea aan de bombardementen die de VS uitvoerden op Syrië.

De spanningen tussen Noord-Korea en de VS lopen al weken op. Het is een komen en gaan van oorlogsretoriek en wapengekletter. Eerder deze maand stuurden de VS al een konvooi naar zee bij Noord-Korea.

