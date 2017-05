Noord-Korea vuurt weer raket af richting zee Japan

De lancering had maandagochtend (lokale tijd) plaats vanaf de kustplaats Wonsan. Om wat voor raket het gaat is nog onduidelijk. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen.



Een Japanse regeringswoordvoerder zegt dat er geen schademeldingen zijn, maar dat de test wel een dreiging is voor vliegtuigen en schepen. Premier Shinzo Abe komt met een 'specifieke respons' op deze nieuwste provocatie, in samenwerking met de VS en Zuid-Korea. De lancering van de raket is bevestigd door de VS.



De laatste Noord-Koreaanse raketttest dateert van 21 mei. Toen werd een projectiel gelanceerd dat een vlucht van ongeveer 500 kilometer maakte. De raket kwam even buiten de exclusieve economische zone van Japan in de zee terecht.

