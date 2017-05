Noord-Korea voert tweede rakettest in een week uit

De raket werd vanaf een basis bij de plaats Pukchang, zo’n 85 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang, gelanceerd en maakte een vlucht van ongeveer 500 kilometer richting het oosten voordat hij in de Japanse zee viel, meldt het leger van Zuid-Korea vanmiddag.

Het is nog niet bekend om welk type het precies gaat, al is er volgens het Witte Huis deze keer een raket voor kortere afstanden getest. Het zou mogelijk gaan om een ballistische middellangeafstandsraket. Volgens de Amerikanen werd er voor het laatst in februari een test uitgevoerd met dit type.

De VS voerden de druk op Noord-Korea op door een tweede vliegdekschip naar het land te sturen.

Elfde keer Noord-Korea heeft het aantal rakettests de afgelopen tijd flink opgevoerd. Sinds president Trump aan de macht is in Amerika heeft het land, met die van vandaag erbij, al elf tests uitgevoerd. Het land voerde daarnaast ook tests met nucleaire wapens uit. De raket kwam even buiten de exclusieve economische zone van Japan in de zee terecht. De grens van die zone ligt een kleine 350 kilometer uit de kust. Japan noemt de lancering ontoelaatbaar en wijst Noord-Korea op de VN-resolutie die het land verbiedt nog rakettesten uit te voeren. De president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, heeft vanmiddag de Veiligheidsraad bijeengeroepen om de raketproef te bespreken. Moon is sinds 10 mei president en heeft eerder laten weten te hopen met zijn noorderburen om de tafel te kunnen gaan zitten.

Sancties Vorige week zondag werd er ook al een rakettest uitgevoerd. Toen ging het om een nieuw soort raket dat hoger en verder vloog dan eerdere raketten. Noord-Korea beweerde bovendien dat het mogelijk is een zware kernkop aan dit soort raketten te bevestigen. De raket zou uiteindelijk zo'n 800 kilometer af hebben gelegd en verdween bij Rusland in zee. Volgens experts zou zo’n raket mogelijk doelen als Hawaï of Alaska kunnen bereiken. De VS voerden afgelopen week de druk op Noord-Korea op door een tweede vliegdekschip naar het land te sturen. De VS proberen te voorkomen dat Noord-Korea wapens in zijn arsenaal heeft die Amerika zouden kunnen bereiken. Het land ziet het liefst dat het sanctiepakket tegen Noord-Korea wordt uitgebreid, maar daarvoor is de medewerking nodig van buurland China, dat geldt als bondgenoot van Noord-Korea. Het land levert aan Noord-Korea onder meer olie en steenkool. Lees ook: Noord-Korea jubelt na test: nieuwe raket kan zware kernkop dragen.

