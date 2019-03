Noord-Korea verlaat plots het gezamenlijke overlegkantoor met Zuid-Korea

Noord-Korea heeft zich vrijdag abrupt teruggetrokken uit een gezamenlijk overlegkantoor met Zuid-Korea. Het onverwachte vertrek komt na een korte periode van ontspanning tussen de twee buurlanden. Het overlegkantoor op de grens van de beide Korea’s werd in sep­tember met groots vertoon geopend. Dit ­gebeurde in de nasleep van een top tussen Noord- en Zuid-Korea, waarin de buurlanden het onder andere eens waren geworden over de noodzaak een plek in te richten waar bilaterale gesprekken konden worden gevoerd.

De keuze viel uiteindelijk op de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong. De keuze voor die stad was een ­symbolische, aangezien Kaesong ­vierhonderd jaar lang de hoofdstad was van het verenigde Korea.

Met het overlegkantoor werd voor het eerst sinds het einde van de Koreaanse Oorlog (1950-1953) een gebouw vrijgemaakt waar Noord- en Zuid-Koreaanse autoriteiten vrij met elkaar in gesprek konden. Tot de opening van het Kaesong-kantoor hadden de landen doorgaans alleen telefonisch en via ouderwetse faxcommunicatie contact met elkaar.

Top Kim Jong-un en Donald Trump Het vertrek van Pyongyang komt een week nadat de Noord-Koreaanse onderminister van buitenlandse zaken had gedreigd uit de nucleaire onderhandelingen te stappen met de Verenigde Staten. Haar waarschuwing was een reactie op het mislukken van de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Pyongyang gaf geen officiële reden voor het vertrek. De Zuid-Koreanen reageerden teleurgesteld op het besluit. Voor de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is het mislukken van het overlegkantoor een bittere tegenslag. Hij had zich als presidentskandidaat populair gemaakt door zijn relatief milde houding jegens de Noord-Koreanen. Zijn belofte om de relaties met de noorderburen te verbeteren, onderscheidt hem van zijn voorgangers.

