Noord-Korea vat uitspraken Trump op als 'oorlogsverklaring'

Trump sprak eerder deze week de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei toen dat zijn land Noord-Korea 'compleet zal vernietigen' als dat land niet inbindt. Ook bespotte hij Kim Jong-un door hem een 'raketman' met een zelfmoordmissie te noemen. VN-ambassadeur van de VS Nikki Haley zei later dat Trump desondanks niet uit is op oorlog met Noord-Korea.

Volgens Kim hebben de uitspraken van Trump hem ervan overtuigd dat hij de juiste koers vaart. Hij noemde de speech van de Amerikaanse president 'de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis. De Verenigde Staten zullen een grote rekening betalen voor de speech van zijn geestelijk gestoorde president', zei Kim tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Verder noemde hij de Amerikaanse leider 'ongeschikt voor het presidentiële ambt, een schurk en een gangster die graag met vuur speelt, zeker geen politicus.' Gisteren vergeleek Noord-Korea's minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho Trump al met een 'blaffende hond', Kim Jong-Un deed er vandaag nog een schepje bovenop: "Een bange hond blaft harder dan Trump."

Noord-Korea voerde op 3 september zijn zesde en grootste nucleaire test uit. Sinds Kim Jong-un aan de macht kwam in 2011, heeft het land al tientallen raketten afgevuurd. Twee van de meest recente raketten vlogen over Japans grondgebied.

Nieuwe sancties President Trump ondertekende donderdag een decreet waarmee de Verenigde Staten de sancties tegen bedrijven uit Noord-Korea kunnen opvoeren. Uitbreiding van de sancties is een middel om het regime in Pyongyang af te houden van verdere uitbreiding van zijn nucleaire raketprogramma. De export van Noord-Korea wordt drastisch ingeperkt; minder uitvoer betekent minder inkomsten en dus geld om wapens mee te maken. Getroffen wordt onder meer de energie-, textiel-, transport- en medische sector en tevens de Noord-Koreaanse mijnbouw. Ook de Europese Unie is bezig met het aanscherpen van sancties. China heeft buurland Noord-Korea opgeroepen niet door te gaan in een 'gevaarlijke richting' met zijn nucleaire programma. De Volksbank van China riep financiële instellingen onlangs op om geen rekeningen meer te openen voor klanten die op de VN-sanctielijst staan en hun ook geen kredieten meer te verstrekken.

