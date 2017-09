Noord-Korea: Trumps toespraak klonk als hondengeblaf

Wereldleiders zijn deze week bijeen in New York voor de jaarlijkse VN-vergadering. Minister Ri Yong Ho gaf daar aan journalisten een eerste officiële reactie op Trumps toespraak. 'Er is een gezegde 'Zelfs als de honden blaffen, gaat de optocht door'', aldus Ri. 'Als Trump dacht ons te kunnen verrassen met hondengeblaf dan is hij blijkbaar aan het dromen.' Op de vraag wat hij van de bijnaam 'raketman' voor de Noord-Koreaanse leider vindt, antwoordde Ri alleen: 'Ik heb medelijden met Trumps medewerkers.'



Ri is vrijdag zelf aan de beurt om een toespraak bij de VN te houden. De Amerikaanse president zei in zijn speech: 'Raketman is bezig aan een zelfmoordmissie, voor hemzelf en voor zijn regime.' Trump reageerde op de recente raketlanceringen en kernproeven van Noord-Korea. 'Als we worden gedwongen onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keus hebben dan Noord-Korea compleet te vernietigen', stelde hij.

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong Ho (links). © AP

De Amerikaanse VN-ambassadeur zei een dag later dat Trump met die opmerkingen niet uit is op oorlog met Noord-Korea. De Verenigde Staten willen alleen dat er een einde komt aan de testen en de nucleaire productie, aldus Nikki Haley.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken liet woensdagnacht weten dat de dreiging vanuit Noord-Korea hetzelfde is als die uit Iran, maar dat de situaties wel verschillen. Trump liet eerder op de dag weten dat hij een besluit heeft genomen over het verdrag dat zijn voorganger Obama met Iran sloot. Trump onthulde overigens niet wat zijn besluit inhoudt en Tillerson zegt ook geen idee te hebben wat de president heeft besloten.

