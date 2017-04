Noord-Korea: Trumps agressieve tweets zorgen voor problemen

De viceminister zegt ook dat de situatie in het gebied nu in een 'vicieuze cirkel' zit. Hij waarschuwde ook dat Noord-Korea niet af gaat zitten wachten nu er een eventuele aanval van de Verenigde Staten dreigt.



Volgens de tv-zender NBC bereiden de Amerikanen een preventieve luchtaanval voor op Noord-Korea. Zodra ze ervan overtuigd zijn dat de Noord-Koreanen een nieuwe kernproef gaan uitvoeren, zal Amerika toeslaan, aldus de nieuwszender die zich baseert op bronnen bij de geheime dienst. Twee Amerikaanse schepen, gewapend met Tomahawk-raketten, zouden om die reden vlakbij het Koreaanse schiereiland gestationeerd zijn.



Het ministerie van Defensie wil niet inhoudelijk reageren. Het laat weten 'geen commentaar te geven op toekomstige operaties en ook niet te willen speculeren over mogelijke scenario's'. Volgens een organisatie die het atoomprogramma van Noord-Korea volgt, is het land een nieuwe kernproef aan het voorbereiden. Er is verhoogde activiteit te zien op de testlocatie Punggye-ri, waar eerder al kernproeven werden gehouden.

Amerikaanse marineschepen in Japan. © Photo News

