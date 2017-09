Noord-Korea: Trump laat ons geen andere keus dan raketten te ontwikkelen

"Na een lange en moeizame strijd, staan wij eindelijk nog maar een paar stappen verwijderd van de poort naar voltooiing van de nucleaire staatsmacht'', zei Ri. Het land wil uiteindelijk een machtsevenwicht bereiken met de Verenigde Staten. "Het is een ijdele hoop te denken dat de DPRK (Noord-Korea) door strengere sancties van vijandige krachten daar ook maar één centimeter van af zal wijken.''

De Noord-Koreaanse minister verklaarde dat zijn land niet van plan is kernwapens in te zetten tegen landen die niet meedoen aan Amerikaanse militaire acties tegen Noord-Korea. Maar Pyongyang zal niet schromen "preventieve actie zonder genade'' te ondernemen wanneer de VS "en hun vazallen'' een aanval inzetten om het regime te "onthoofden''.

Machtsvertoon Kort voor de toespraak van Ri lieten de VS een aantal B-1B bommenwerpers en F-15C straaljagers vlak langs de Noord-Koreaanse kust vliegen. Het machtsvertoon was volgens het Amerikaanse ministerie van defensie bedoeld om te laten zien over welk scala aan militaire middelen president Trump kan beschikken om "iedere dreiging'' het hoofd te bieden. Volgens het Pentagon vlogen Amerikaanse bommenwerpers of jachtvliegtuigen deze eeuw nog niet zo ver ten noorden van de gedemilitariseerde zone voor de kust van Noord-Korea. Daarmee "onderstreepten ze hoe ernstig wij het roekeloze gedrag (van Noord-Korea) opvatten''. Dinsdag dreigde Trump met "totale vernietiging" van Noord-Korea tijdens de algemene vergadering van de VN als hij gedwongen zou worden zijn land of Amerikaanse bondgenoten te verdedigen. Daarna maakten Trump en de Noord-Koreaanse leider elkaar uit voor "gek" en "geestelijk gestoord''.

Aardbeving Eerder vandaag deed zich in Noord-Korea een lichte aardbeving voor met een kracht van 3,4 op de Schaal van Richter. Even werd gedacht dat het land een nieuwe kernproef had gehouden, maar na enkele uren werd bevestigd dat dit niet het geval was. Mogelijk was de beving het gevolg van aardverschuivingen die zijn veroorzaakt door de kernproef van 3 september. Toen ontstond er een aardbeving met een kracht van 6.3. De tekst gaat verder onder de tweet. De aardbeving werd rond 10.30 uur (Nederlandse tijd) geregistreerd op een diepte van nog geen kilometer in de buurt van Kilju in Noord-Korea, zo'n twintig kilometer verwijderd van de locatie waar het regime nucleaire tests uitvoert.