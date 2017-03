Noord-Korea tart Amerikanen met nieuwe rakettest

Maar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un blijkt niet onder de indruk. Hij prees het experiment gisteren op de staatsomroep als de ‘wedergeboorte’ van Noord-Korea’s raketindustrie.

Lees verder na de advertentie

Peking is geïrriteerd over de Amerikaanse suggestie dat China me­de­ver­ant­woor­de­lijk is

Officieel is de motor alleen ontwikkeld om satellieten beter in een baan om de aarde te brengen. Maar deskundigen denken dat het ruimteprogramma van het stalinistische land in werkelijkheid een militaire functie heeft. Het hoofddoel zou zijn om kernraketten te bouwen die de VS kunnen bereiken. Noord-Korea heeft de afgelopen jaren vijf kernproeven gedaan, naast een reeks rakettesten. Het trotseerde waarschuwingen en sancties van de Verenigde Naties.

Niet toevallig De test van zaterdag viel, waarschijnlijk niet toevallig, samen met het eerste bezoek dat de nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson aan China bracht. De Amerikanen interpreteerden de proef als een vijandig welkom aan hun minister uit de ploeg van Trump. De nieuwe president slaat een hardere toon tegen Noord-Korea aan dan zijn voorganger Obama. Tillerson toerde de afgelopen dagen door Japan, Zuid-Korea en China. Overal waar hij kwam vormde de Noord-Korea een belangrijk gespreksonderwerp. China deelt de zorgen over de raketproeven. Maar Peking is ook geïrriteerd over de Amerikaanse suggestie dat China, door niet in te grijpen, in feite verantwoordelijk is voor de Noord-Koreaanse agressie. Ook het afweerschild dat de VS onlangs in Zuid-Korea besloot neer te zetten, heeft China’s wrevel gewekt. Ondanks de onenigheid beloofden Tillerson en de Chinese president Xi elkaar een vruchtbare samenwerking. Ze zeiden nauwer te willen samenwerken om Noord-Korea tot ‘een andere koers’ te bewegen. Verder bereidden ze een bezoek voor van Xi aan de VS, in april. Ook Noord-Korea zou die gelegenheid willen aangrijpen − voor het testen van een intercontinentale raket.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.