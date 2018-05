Noord-Korea sluit testlocatie, met journalisten maar zonder experts

Noord-Korea nodigt acht Zuid-Koreaanse journalisten uit om verslag te doen van de vernietiging van zijn nucleaire testfaciliteiten. Volgende week moet de locatie bij Punggye-ri buiten werking worden gesteld. Maar Pyongyang wil hierbij geen internationale nucleaire experts als pottenkijkers.

Een Zuid-Koreaans persbureau en een omroep mogen elk vier journalisten afvaardigen. Ze vliegen via Peking naar Noord-Korea - rechtstreeks kan niet - en reizen verder met de trein. Punggye-ri ligt in het noorden van het land, niet ver van de Chinese grens. In tunnels in het bergachtige gebied heeft Noord-Korea de meeste tests met kernwapens uitgevoerd. De testlocatie is volgens een Chinees rapport al beschadigd door de laatste nucleaire test, in september vorig jaar.

Opblazen is niet ideaal, de tunnel opvullen met beton, zand of grind zou beter zijn Suh Kune-yull, hoogleraar nucleaire techniek in Seoul

Naar verwachting zal Pyongyang de tunnels met explosieven laten instorten. Deskundigen vragen zich af of hiermee de locatie wel onherroepelijk wordt afgesloten. "Opblazen is niet ideaal", zegt Suh Kune-yull, hoogleraar nucleaire techniek aan de Nationale Universiteit in Seoul, tegen persbureau Reuters. "Het lijkt misschien minder dramatisch dan een explosie, maar de tunnel opvullen met beton, zand of grind zou beter zijn."