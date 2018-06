Noord-Korea slaat anti-Amerikaans feest dit jaar over

De gebruikelijke haat jegens de aartsvijand wordt door de autoriteiten in Pyongyang enigszins getemperd, sinds de topontmoeting van leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore. Zo is de jaarlijkse betoging tegen het imperialisme van de VS, gepland voor over een maand, deze keer afgelast.

Op 27 juli vieren de Noord-Koreanen traditioneel de 'overwinning in de oorlog voor de bevrijding van het vaderland'. In westerse woorden: het einde van de Koreaanse Oorlog, die meer dan twee miljoen levens kostte en leidde tot de nu al 65 jaar durende deling van het schiereiland in een communistisch noorden en een op het Westen gericht zuiden.

Het jaarlijkse evenement is een hoogtepunt van de propagandamachine, met strak marcherende soldaten, in koor gescandeerde slogans en perfecte choreografieën. Vorig jaar kwamen ongeveer honderdduizend Noord-Koreanen naar de betoging op het Kim Il-sungplein, genoemd naar de stichter van de dictatuur en grootvader van de huidige leider.

Pyongyang heeft het schrappen van de jaarlijkse viering niet officieel bekendgemaakt, maar volgens persbureau AP is het wel bevestigd. Dat de verhouding met de VS iets meer ontspannen is, blijkt ook uit andere tekenen. Zo melden buitenlanders in Pyongyang dat er minder anti-Amerikaanse posters te zien zijn. Gewoonlijk hangt de stad vol met waarschuwingen voor de kapitalistische vijand.

In de Noord-Koreaanse media, die geheel onder controle van de staat staan, is de anti-Amerikaanse toon ook gematigd. Ze deden uitgebreid verslag van de top in Singapore, waarbij Donald Trump bij naam werd genoemd, inclusief zijn functie. Gewoonlijk doen Noord-Koreaanse media dat niet als het om Amerikaanse leiders gaat.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor verdere toenadering door. Zuid-Korea is bezig met het selecteren van de burgers die familieleden uit het noorden mogen ontmoeten. Die ontmoeting vindt eind augustus plaats, zo is in april besproken tijdens een top van Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Er zijn circa 57.000 Zuid-Koreanen met familie in het noorden en slechts honderd van hen kunnen deelnemen aan het weerzien. Per computer zijn 500 mensen geloot en van hen wordt een selectie gemaakt op basis van leeftijd, familie-achtergrond en gezondheid.

Gisteren besloten Noord- en Zuid-Korea ook de militaire hotlines voor communicatie langs de oost- en de westkust te herstellen. Eerder was al besloten de speciale telefoonlijn in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen weer in gebruik te nemen.

De VS voeren ondertussen de druk op Noord-Korea op. Washington legt Pyongyang een schema voor met eisen die moeten worden vervuld, onder meer over het verwijderen van kernwapens. Zo hopen de Amerikanen snel duidelijkheid te krijgen over de vraag of de Noord-Koreanen echt werk willen maken van de afspraken die in Singapore zijn gemaakt. Trump zei zaterdag dat de Noord-Koreaanse kernwapens nog steeds een 'buitengewoon gevaar' vormen, waarmee hij terugkwam op eerdere positieve uitlatingen.

"We zullen binnenkort weten of ze in goed vertrouwen handelen of niet", zei een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van defensie gisteren in Alaska, tijdens een briefing voor journalisten. Die waren daar bijeen aan de vooravond van een Aziatische reis van minister van defensie Jim Mattis. De minister gaat naar China, Zuid-Korea en Japan en daar zal hij vooral overleggen over de gesprekken met Noord-Korea.