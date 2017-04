Noord-Korea pakt weer een Amerikaan op

De man zou afgelopen vrijdag op het internationale vliegveld van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zijn aangehouden, toen hij op het punt stond het land te verlaten. Alleen zijn voornaam Kim is vrijgegeven. Hij zou volgens Yonhap eind vijftig zijn en was betrokken bij hulpprogramma's voor Noord-Korea. Ook werd gemeld dat de man hoogleraar is geweest aan de Yanbian Universiteit voor Wetenschap en Technologie in China. De reden van zijn aanhouding is niet bekendgemaakt.

De Zweedse ambassade in Noord-Korea bevestigde op de hoogte te zijn van de recente arrestatie van een Koreaans-Amerikaanse staatsburger, maar zei geen verdere mededelingen te kunnen doen. De ambassade van Zweden behartigt in Noord-Korea de belangen van de Verenigde Staten, die geen eigen ambassade hebben in Pyongyang omdat beide landen geen diplomatieke relaties hebben.

De Amerikaan van Koreaanse komaf, alleen bekend onder zijn voornaam Kim, zou afgelopen vrijdag zijn aangehouden op het vliegveld van Pyongyang. © REUTERS

Meer Amerikanen vast Naast de nu gearresteerde Kim houdt Noord-Korea nog twee Amerikanen vast. In april vorig jaar veroordeelde een Noord-Koreaanse rechtbank de Koreaans-Amerikaanse zendeling Kim Dong-chul tot tien jaar dwangarbeid wegens spionage. Ook Otto Warmbier, een 21-jarige student van de Universiteit van Virginia, zit vast in Noord-Korea. Hij werd afgelopen jaar tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor een poging tot diefstal van een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il, wat in Noord-Korea als een misdaad tegen de staat wordt beschouwd. Voor zover bekend zit er nog zeker een andere buitenlander in een Noord-Koreaanse gevangenis. Dat is Hyeon Soo Lim, een in Zuid-Korea geboren zestiger met de Canadese nationaliteit. Hij is veroordeeld tot levenslang na een aanklacht wegens een poging om religie te gebruiken om het stalinistische Noord-Koreaanse systeem te vernietigen. Ook stond hij terecht voor het helpen van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse autoriteiten om Noord-Koreanen aan te moedigen te vluchten.

Pressiemiddel In hoeverre de jongste arrestatie van een Amerikaan te maken heeft met de sterk toegenomen spanningen tussen de regering-Trump en het regime in Pyongyang over het omstreden Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, is moeilijk te zeggen. Mogelijk denkt Pyongyang de Amerikaanse gevangenen als drukmiddel te kunnen inzetten bij eventuele toekomstige onderhandelingen over zijn nucleaire wapenprogramma. De Amerikaanse vice-president Mike Pence bracht half april een bezoek aan Zuid-Korea en ook aan China en Japan. Hij bezocht onder andere het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone, waar in 1953 de wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea werd getekend. © AP Onlangs zei de Amerikaanse regering dat het geduld met Noord-Korea op is en dat geen enkele optie wordt uitgesloten, ook de militaire optie niet. Vice-president Mike Pence liet vorige week weten dat “het zwaard klaarstaat” en dat de VS elk gebruik van conventionele of nucleaire wapens door Noord-Korea “overweldigend en effectief” zullen beantwoorden.

Dreigementen Aan de serie dreigementen die de landen de afgelopen tijd onderling hebben uitgewisseld heeft Noord-Korea er vandaag nog een toegevoegd. Pyongyang liet weten niet te zullen aarzelen om het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson dat opstoomt richting de Koreaanse wateren, “tot zinken te brengen met een enkele aanval” om “onze militaire macht te demonstreren”. Het Amerikaans vliegdekschip USS Carl Vinson op archiefbeeld. Het is op weg naar de wateren rond het Koreaanse schiereiland voor vlootoefeningen samen met Japan. © AP Om de eis dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma beëindigt kracht bij te zetten, zeiden de VS een paar weken geleden een vlooteskader richting het Koreaanse schiereiland te zullen sturen. Dat ging vanuit Singapore op weg, oefende naar verluidt eerst met de Australische marine, en is nu onderweg naar de Koreaanse wateren waar het naar verwachting eind deze week zal aankomen. Noord-Korea heeft de laatste jaren vijf nucleaire tests uitgevoerd, waarvan twee het afgelopen jaar. Het land werkt aan de ontwikkeling van ballistische raketten die het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken en kunnen worden uitgerust met kernkoppen. In weerwil van resoluties van de Verenigde Naties die dat verbieden, heeft Noord-Korea al meerdere rakettesten uitgevoerd.

