Noord-Korea lanceert opnieuw raket

Het is nog onduidelijk om welk type raket het gaat en in welke richting die werd afgevuurd. Twee vorige proeven mislukten. Volgens Amerikaanse legerbronnen zijn er aanwijzingen dat ook deze geen succes was. Details ontbreken echter.

,,Noord-Korea heeft in de vroege ochtend een niet-geïdentificeerde raket afgevuurd vanaf een plek in de buurt van Bukchang'', bevestigde een woordvoerder van de gezamenlijke stafchefs. Het militair samenwerkingsverband probeert het type en de baan van het projectiel te achterhalen.

De raketproeven van Noord-Korea hebben de afgelopen tijd geleid tot hoogoplopende spanningen in de regio. De Amerikanen vrezen dat Noord-Korea binnen afzienbare tijd een kernkop kan monteren op een raket die de Verenigde Staten zou kunnen bereiken. De regering-Trump is vastbesloten om dat te voorkomen, en sloeg de laatste tijd oorlogstaal uit richting het communistische kluizenaarsstaatje, al leek Trump aan het einde van deze week juist gas terug te nemen.

