Noord-Korea laat Amerikaanse student vrij 'in coma'

Volgens Noord-Korea zou Warmbier, een student van de Universiteit van Virginia, een affiche met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il uit zijn hotel hebben gestolen.

"Warmbier is al op weg naar de Verenigde Staten waar een hereniging met zijn familie wacht'', zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson. In een verklaring zei hij dat zijn ministerie al een tijdlang aan diens vrijlating werkte op last van president Donald Trump. Tillerson benadrukte dat hij zich blijft inzetten voor de vrijlating van drie andere Amerikaanse gedetineerden in Noord-Korea.

'Ruim een jaar in coma'

The Washington Post meldde echter, op basis van Warmbiers ouders, dat de student in comateuze toestand is geëvacueerd uit het land. Zijn ouders zeiden tegen de krant dat ze hun zoon dinsdagavond in Cincinnati verwachten. Tevens meldden ze dat Warmbier al meer dan een jaar in coma ligt. Hoe hij daarin verzeild is geraakt, is niet bekend.

Tillerson wilde niets zeggen over de medische toestand van de jongen. Of de vrijlating iets te maken heeft met het bezoek dat de bekende oud-basketballer Dennis Rodman aan Noord-Korea brengt is niet duidelijk. Voorafgaand aan zijn reis zei hij "wat oude vrienden" te gaan opzoeken en "een leuke tijd te hebben".

Rodman was al vier keer eerder in Noord-Korea en kent zowel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als president Donald Trump. Op de vraag of Trump op de hoogte is van zijn reis, antwoordde Rodman: "Ik ben er behoorlijk zeker van dat hij aardig blij is met het feit dat ik hier ben om iets te bereiken waar we allebei wat aan hebben". Details gaf de oud-basketballer verder niet. Hij zei wel dat de zaak van enkele andere in Noord-Korea gedetineerde Amerikanen "nu niet mijn doel is".