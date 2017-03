Noord-Korea kondigt 'wedergeboorte raketindustrie' aan met nieuwe test

De motor kan volgens staatspersbureau KCNA worden gebruikt om satellieten in een baan om de aarde te brengen. Dat wijst erop dat het vermoedelijk gaat om een aandrijving voor langeafstandsraketten. Het stalinistische land zorgt met dergelijke testen regelmatig voor spanning in de internationale gemeenschap.



Vooral buurlanden zijn bezorgd over het nucleaire - en raketprogramma van het onvoorspelbare regime in Pyongyang. Noord-Korea werkt volgens experts waarschijnlijk aan de ontwikkeling een kernraket die de Verenigde Staten kan bereiken. Staatsmedia citeren zondag na de test Jong-un: 'De hele wereld zal binnenkort getuige zijn van het ongekende belang van de grote overwinning die vandaag is behaald.'

Militaire actie De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Chinese collega Wang Yi. © afp Donald Trump gaf China vrijdag in een tweet de schuld van de crisis met Noord-Korea. Volgens de Amerikaanse president gedraagt Noord-Korea zich 'heel slecht'. China doet volgens Trump veel te weinig om de problemen met diens bondgenoot op te lossen.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontmoette zaterdag zijn Chinese collega. De twee landen sloegen zeiden na afloop dat ze samen zullen werken om ervoor te zorgen dat Noord-Korea 'een andere weg inslaat' en afziet van de wapenprogramma's. Tillerson zei tijdens zijn eerste reis naar Azië dat hij militaire actie tegen Noord-Korea niet uitsluit.

