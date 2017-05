Noord-Korea jubelt na test: nieuwe raket kan zware kernkop dragen

De volgens Pyongyang “nieuw ontwikkelde ballistische raket” kwam hoger en verder dan bij enige andere test. Het projectiel voor de middellange afstand werd in een ongebruikelijk steile baan gelanceerd en bereikte volgens Pyongyang een hoogte van ruim 2100 kilometer. In een half uur vloog de raket bijna 800 kilometer ver en kwam uiteindelijk bij Rusland in de Japanse Zee terecht.

Lees verder na de advertentie

Een jubelende Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beloofde via het staatspersbureau KCNA meer atoom- en raketproeven. Hij waarschuwde dat Noord-Koreaanse wapens het Amerikaanse vasteland kunnen treffen en doelen in de Pacific.

De propagandamachine van Pyongyang overdrijft de eigen prestaties wel vaker, maar de bewering van maandag betekent - als het bewijs wordt geleverd - wel een belangrijke progressie in het omstreden kernwapenprogramma van Kim. Hij heeft zich ten doel gesteld een kernraket te ontwerpen die de VS kan bereiken.

Met deze lancering lijkt het er ook op dat Noord-Korea de technologie beheerst waarmee raketten de atmosfeer van de aarde kunnen verlaten en weer kunnen binnentreden. Dat is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van intercontinentale ballistische raketten. Deskundigen gaan er vanuit dat het land op dit moment nog niet in staat is om kernkoppen te maken die klein genoeg zijn om dergelijke raketten mee uit te rusten.

Meer analyse nodig Sommige Zuid-Koreaanse experts menen dat Pyongyangs bewering dat het om een nieuw ontwikkelde raket gaat, inderdaad zou kunnen kloppen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van defensie zei dat eerst een verdere analyse van de lancering nodig is om de Noord-Koreaanse claim te kunnen bevestigen. Kim Jong-un inspecteert de strategische ballistische raket, een Hwasong-12, voor lancering. Het beeld is van het officiële Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA. © AFP In de VS stelde David Wright, mede-directeur wereldwijde veiligheid van de Unie van Bezorgde Wetenschappers, dat de nu gelanceerde raket een reikwijdte van zo’n 4500 kilometer zou hebben gehad, als die in de gebruikelijke baan voor ballistische raketten was gelanceerd. Dat is veel meer dan de projectielen die Noord-Korea nu bezit. Daarmee is bijvoorbeeld de Amerikaanse basis op het eiland Guam in de Stille Oceaan nu binnen bereik.

'Roekeloze provocatie' Zuid-Korea, de VS en Japan hebben de nieuwe provocatie scherp veroordeeld. Washington sprak van een “onacceptabele” test en Seoel noemde de test een “roekeloze provocatie”. De VS en Japan hebben opgeroepen tot een besloten bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op dinsdag. Al sinds 2006 gelden sancties tegen Noord-Korea, omdat het land meerdere kernproeven heeft gehouden en twee langeafstandsraketten heeft gelanceerd. Het is de tiende keer dat Noord-Korea een raket heeft gelanceerd sinds Donald Trump president van de VS is, en de jongste lancering komt enkele dagen nadat in rivaal Zuid-Korea een nieuwe president werd beëdigd. De regering-Trump is bezig een nieuw beleid ten aanzien van Noord-Korea te formuleren. In maart zei minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson dat “het beleid van strategisch geduld voorbij is”. “We verkennen een nieuwe serie van veiligheids- en diplomatieke maatregelen. Alle opties liggen op tafel”, zei Tillerson. In de tussentijd probeert Washington Noord-Korea met zowel militaire dreiging als met het aanbod van gesprekken tot onderhandelen te bewegen. President Trump zei begin mei dat hij “vereerd” zou zijn om Kim Jong-un te ontmoeten, maar alleen als de “omstandigheden daarvoor juist” zijn. Kim lacht tijdens een ontmoeting met zijn militaire top tijdens na de, volgens Noord-Korea, succesvolle lancering van de raket. Het beeld is van het officiële Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA. © AFP

Sanctiepakket Het verder uitbreiden van het sanctiepakket wordt door de VS als de beste mogelijkheid gezien om Noord-Korea aan de onderhandelingstafel te dwingen. Maar daarvoor is de medewerking nodig van buurland China, dat geldt als bondgenoot van Noord-Korea. Als grootste economische partner levert Peking onder andere olie en steenkool aan het stalinistische buurland. Volgens minister Tillerson heeft China een “unieke” band met zijn communistische buur, waardoor het in staat is veel druk uit te oefenen op Pyongyang. Maar China lijkt weinig zin te hebben in die rol. “De sleutel voor de oplossing van het nucleaire probleem (op het Koreaanse schiereiland, red.) ligt niet in de handen van China”, zei de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi eind april in de Veiligheidsraad. Ook keerde China zich – samen met Rusland - tegen het Amerikaanse militaire sabelgekletter. “Het gebruik van geweld lost niets op en leidt alleen maar tot grotere rampen”, waarschuwde de Chinese minister. De grootmachten VS, China en Rusland namen, samen met Japan en Noord- en Zuid-Korea, tussen 2003 en 2009 deel aan het zogeheten ‘zespartijenoverleg’. Dat liep na zes jaar praten stuk toen Noord-Korea zich in april 2009 terugtrok. Een maand later nam het land een ondergrondse kernproef. Pogingen om het overleg nieuw leven in te blazen hebben tot nu toe tot niets geleid.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.