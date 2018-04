Noord-Korea is een vlijtige leerling in het nucleaire vak

Het was maar een heel bescheiden explosie, voor een atoombom dan, die op 9 oktober 2006 de aarde rond het Noord-Koreaanse dorp Punggye deed schudden. Maar de echo's zijn nooit meer verstomd. En de Noord-Koreanen bleken vlijtige leerlingen in het nucleaire vak, waarin ze nu, zeggen ze zelf, het absolute meesterschap hebben bereikt.

Na de trillingen in 2006 concludeerden Amerikaanse en Zuid-Koreaanse deskundigen dat de kracht overeenkwam met nog niet eens een kiloton van het standaard-explosief TNT. De atoombommen die de VS aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki afwierpen, leverden ontploffingen op van 16 en 21 kiloton.

Maar om grootte ging het niet in eerste instantie. Ruim twee decennia nadat Noord-Korea het non-proliferatieverdrag had ondertekend, daarmee belovend nucleaire technologie alleen voor vreedzame doelen te zullen gebruiken, was het land een kernmogendheid geworden.

In oktober vorig jaar testte Noord-Korea een raket die elke plaats in Noord-Amerika kan raken, waarmee het 'eindelijk de voltooiing heeft bereikt van de nucleaire macht van de staat'

Waterstofbom Na enkele jaren van sancties en het schrappen ervan volgde er in 2009 een nieuwe test. Toen bleek dat de technici niet hadden stilgezeten en een explosie van meer kiloton teweeg konden brengen. Parallel aan het nucleaire programma werkte Noord-Korea ook aan de andere techniek waar een kernmacht niet buiten kan: raketten. Opeenvolgende typen hadden een steeds grotere reikwijdte, en in december 2015 zei Noord-Korea dat het zo'n raket had afgevuurd vanaf een onderzeeër. Daarmee zou het, net als de andere grote kernmogendheden, zelfs kunnen terugslaan als zijn grondgebied door een nucleaire aanval werd verwoest. Stapsgewijs vergrootte het land zo zijn capaciteiten. In 2013 deed het een kernproef die een explosie van 6 tot 9 kiloton opleverde. Een vierde explosie in 2016 was ongeveer even krachtig, maar betekende volgens Noord-Korea een fundamentele doorbraak: het zou geen gewone atoombom zijn geweest, maar een waterstofbom.