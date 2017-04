Noord-Korea gaat door met raketten testen

De Amerikaanse vicepresident ­Mike Pence had al laten weten dat het geduld van de VS met Noord-­Korea op is. “Het tijdperk van strategisch geduld is voorbij.” Het probleem is dat Pyongyang zijn kernwapens niet wil opgeven en evenmin geduld heeft: “De VS creëren een gevaarlijke situatie waarin elk moment een kernoorlog kan uitbreken”, aldus de Noord-Koreaanse viceambassadeur bij de VN.

In Washington zei de Amerikaanse president Trump tegen een CNN-verslaggever op de vraag naar een boodschap voor de ‘Grote Leider’ Kim Jong-un: ‘Gotta behave’, ofwel: hij moet zich gedragen. Pence was vandaag in Zuid-Korea en bezocht de zwaar beveiligde gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid.

Pence zei tegen verslaggevers dat Trump goede hoop heeft dat China zijn invloed zal aanwenden om Pyong­yang onder druk te zetten te stoppen met de omstreden wapenprogramma’s. Peking roept vooralsnog op tot kalmte, net als Moskou.

Het bezoek van Pence kwam een dag nadat Noord-Korea opnieuw een ­rakettest had uitgevoerd. Die mislukte, het projectiel ontplofte kort na de lancering.

Pence stak de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd een hart onder de riem door de test een ‘provocatie’ te noemen. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico’s de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.

Voorzorgsaanval Een aantal Zuid-Koreaanse demonstranten vroeg de VS om een voorzorgsaanval uit te voeren op Noord-Korea om het kernwapenprogramma van Pyongyang uit te schakelen. Andere betogers drongen juist aan op een vreedzame oplossing. Pence had ook een ontmoeting met waarnemend president Hwang Kyo Ahn en de voorzitter van het parlement, alvorens zijn tiendaagse reis voort te zetten in Japan, Indonesië en Australië. Buurland Japan maakt zich grote zorgen. Premier Shinzo Abe zei tegen het parlement dat hij kijkt naar gevolgen van een crisis op het Koreaanse schiereiland, zoals opvang van vluchtelingen en evacuatie van de 60.000 Japanse burgers uit Zuid-Korea. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen hoog op vanwege verschillende raketlanceringen door Pyongyang en de versterkte toon van Washington over het nucleaire programma van Noord-Korea. De VS stuurden al een vliegdekschip naar de Korea’s. Lees ook: Noord-Korea: eerst dreigen, dan praten

