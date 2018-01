Noord-Korea en Zuid-Korea voor het eerst in twee jaar in gesprek

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un suggereerde in zijn nieuwjaarstoespraak dat zijn land aan de Spelen mee zou kunnen doen. Hij stelde een delegatie voor overleg hierover in het vooruitzicht, maar sinds maandag was niets meer uit Noord-Korea vernomen. Wel werd in het grensplaatsje Panmunjom de rechtstreekse telefoonverbinding onlangs weer in gebruik genomen. Daar zal ook de ontmoeting plaatsvinden. Panmunjom bevindt zich in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen.

De twee Korea's spraken officieel voor het laatst met elkaar in december 2015, meer dan twee jaar geleden. De verhoudingen staan weer op scherp nu Donald Trump in het Amerikaanse Witte Huis zit; Trump heeft niks op met Noord-Korea en Kim. De leiders van de twee landen zijn al maanden in een verbale strijd verwikkeld waarin regelmatig dreigementen worden geuit.

De VS bekijkt het overleg tussen de Korea's met argwaan. De regering van president Trump wil een Noord-Korea vrij van nucleaire wapens, en daar is geen zicht op. De VS en Zuid-Korea hebben een gezamenlijke militaire oefening uitgesteld tot na de Winterspelen. Trump liet via Twitter weten dat het hernieuwde dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea kan plaatsvinden dankzij zijn 'kracht'.