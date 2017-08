Noord-Korea en de drie ‘onsmakelijke’ scenario’s

1. Niets doen/geen militaire actie

Noord-Korea zal doorgaan met het ontwikkelen van massavernietigingswapens. Pyongyang maakt grote stappen op technologisch gebied en wel in een ongekend tempo. De ballistische raketten krijgen een alsmaar groter bereik, en worden met iedere test steeds nauwkeuriger. Zij kunnen in theorie al bepaalde delen van het Amerikaanse vasteland raken, maar mogelijk zijn zij er nu ook in geslaagd om kernkoppen te miniaturisieren die op de raketten passen. In de toekomst zullen het aantal raketten en het aantal kernkoppen alleen maar toenemen. Noord-Korea is dus gebaat bij meer tijd.

Niet eerder in de recente geschiedenis is Amerika zo openlijk uitgedaagd en bedreigd door zo’n klein land als Noord-Korea

De Amerikanen hebben meer te verliezen, want hoe langer zij Noord-Korea tolereren, hoe groter de prijs zal zijn van militair ingrijpen. Daarnaast riskeert Amerika gezichtsverlies. Niet eerder in de recente geschiedenis is Amerika zo openlijk uitgedaagd en bedreigd door zo’n klein land als Noord-Korea.

Bevriende landen zullen de Amerikaanse actiebereidheid bovendien in twijfel trekken; vijanden, zoals Iran, zullen bevestigd worden in hun vermoeden dat nucleaire wapens de beste bescherming vormen tegen Amerikaanse agressie. Noord-Korea toont tevens de grenzen aan van Amerika’s macht, en dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan aan rivalen zoals China en Rusland.

De Amerikanen kunnen eventueel nog besluiten om in plaats van militair ingrijpen meer te doen aan de ontwikkeling van raketschilden. Daarmee zou de Noord-Koreaanse dreiging in theorie gedeeltelijk kunnen worden geneutraliseerd. Alleen zijn deze schilden controversieel – China en Rusland zijn fel tegen – en nog onbetrouwbaar.