Noord-Korea en artsen VS twisten over coma gedetineerde student Warmbier

De 22-jarige Warmbier werd dinsdag per vliegtuig teruggebracht naar de Verenigde Staten. Zijn familie zei toen al dat hij in coma lag, vermoedelijk zelfs al een jaar. Hij ligt nu in een ziekenhuis in de stad Cincinnati. Medici daar zeiden gisteren dat hij een ernstige hersenbeschadiging heeft en op geen enkele prikkel reageert. Zelfstandig ademen kan hij wel en hij knippert ook met de ogen. Zijn toestand wordt door hen omschreven als ‘stabiel’.

Otto Warmbier, die begin januari 2016 tijdens een korte reis als toerist in Noord-Korea werd gearresteerd, is volgens de autoriteiten in Pyongyang in deze toestand geraakt door een besmetting met botulisme en een slaappil. Noord-Korea zegt hem deze week om humanitaire redenen te hebben vrijgelaten.

De neurologische staf van het Cincinatti Medisch Centrum tijdens een persconferentie donderdag: Geen bewijs voor botulisme bij Otto Warmbier. © REUTERS

'Geen bewijs voor botulisme' De artsen in Cincinatti zeiden echter dat zij geen bewijs hebben gevonden voor botulisme in Warmbiers lichaam. Botulisme kan leiden tot verlammingen en ademhalingsproblemen, en kan veroorzaakt worden door besmet voedsel of een wondinfectie. Vader Fred Warmbier accepteert de Noord-Koreaanse uitleg niet en zei tijdens een persconferentie donderdag dat zijn zoon is 'geterroriseerd en zwaar mishandeld' tijdens de zeventien maanden die zijn detentie duurde. Hij is boos op Noord-Korea: “Er is geen excuus voor geen enkel beschaafd land om zijn toestand zo lang geheim te houden en hem zo lang de beste medische zorg te onthouden.” Vader Fred Warmbier met woordvoerder Kelly Martin van het ziekenhuis in Cincinatti waar Otto Warmbier wordt verpleegd. © AFP De familie Warmbier hoorde pas vorige week over de medische situatie van hun zoon, via speciaal gezant Joseph Yun die door de VS naar Noord-Korea was gestuurd om over Warmbiers vrijlating te onderhandelen. Fred Warmbier zei dat zijn gezin door die mededeling ‘in een shock’ is geraakt, en 'zich nu moet aanpassen aan een nieuwe realiteit'. De student van de Universiteit van Virginia werd in maart vorig jaar in Noord-Korea tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor poging tot diefstal van een propagandavlag met een spreuk van de voormalige leider Kim Jong-il uit zijn hotel. Dat vergrijp werd destijds door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA omschreven als ‘een vijandige daad tegen de staat’ die door de Amerikaanse overheid werd 'getolereerd en gemanipuleerd'. Otto Warmbier barstte vorig jaar februari tijdens een persconferentie in Noord-Korea in tranen uit. Hij bekende zijn daad en betuigde spijt, maar kreeg desondanks 15 jaar dwangarbeid opgelegd. © EPA

Grootschalig verlies van hersenweefsel Niet lang daarna raakten de hersenen van de student beschadigd, zo blijkt uit MRI-scans die Noord-Korea heeft meegestuurd en dateren uit april 2016. Er is sprake van 'grootschalig verlies van hersenweefsel in alle gebieden van het brein', zei de arts Daniel Kanter van de afdeling neurologie in Cincinatti. Hoe het verlies van hersenmateriaal is ontstaan is moeilijk te achterhalen. Een oorzaak zou zuurstoftekort in de hersenen kunnen zijn na een hartstilstand, aldus de medici in Cincinatti. Maar hartstilstanden bij jonge gezonde mensen zijn zeldzaam, dus dan zou er al sprake moeten zijn geweest van vergiftiging of van zware fysieke verwonding, zo speculeerden de artsen. Voor botbreuken bij Warmbier hebben zij geen bewijs kunnen vinden. In de omgeving van Cincinatti zijn op een aantal plaatsen steunbetuigingen geplaatst voor Otto Warmbier en zijn familie. © EPA

