Noord-Korea dreigt de VS met aanval bij escalatie

De spanning rond Noord-Korea loopt op sinds de Amerikaanse raketaanval van vrijdag op Syrië. Ondertussen zijn er schepen van de Amerikaanse marine, onder meer een vliegdekschip, op weg naar de wateren bij Noord-Korea. Vanaf de schepen kan de marine luchtaanvallen uitvoeren en Noord-Koreaanse raketten onderscheppen.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde gisteren via Twitter zijn opmerking dat de Verenigde Staten klaar staan om op te treden tegen Noord-Korea: “Als China besluit te helpen, is dat mooi. Zo niet, dan lossen we het probleem zonder hen op!” China is de enige bondgenoot van Noord-Korea in de regio.

Peking lijkt nu werk te maken van eerdere afspraken over sancties. Zo moeten schepen met steenkool uit Noord-Korea terugvaren naar dat land. China kondigde eerder aan geen Noord-Koreaanse steenkool meer te importeren, maar die boycot stelde in de praktijk weinig voor. De export naar China is voor het regime in Pyongyang een van de weinige manieren om aan harde valuta te komen.

Noord-Korea heeft de beschikking over kernwapens. Het land ontwikkelt bovendien een raket die de Verenigde Staten kan bereiken. Zaterdag is de geboortedag van Kim Il-sung, de vader des vaderlands van de communistische dictatuur en de grootvader van de huidige leider Kim Jong-un. Noord-Korea heeft vaker tests uitgevoerd op historische data of nationale feestdagen.

