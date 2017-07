Noord-Korea daagt weer uit met testen van nieuwe raket

De Amerikanen hebben de lancering bevestigd, en stellen dat het ging om een intercontinentale raket. Noord-Korea testte vorige maand voor het eerst zo’n raket, tot grote woede van de omliggende landen en de VS. De Amerikaanse staat Alaska is nu binnen bereik van Noord-Koreaanse raketten, maar Pyongyang maakt grote stappen in de ontwikkeling van steeds betere raketten.

Volgens sommige analisten duidt het traject en de vliegtijd van het projectiel erop dat het een bereik had van ongeveer 10.000 kilometer. Dat betekent dat niet alleen Alaska geraakt kan worden door Noord-Koreaanse raketten, maar ook het centrale gedeelte van Amerika.

Pyongyang beschikt over kernwapens, hoewel het nog niet in staat is om kernkoppen te maken die gemonteerd kunnen worden op een intercontinentale raket. Volgens analisten kan dat nog wel tussen de vijf en tien jaar duren.

De lancering is in strijd met de VN-sancties die tegen het land zijn ingesteld. De Japanse premier Shinzo Abe kwam ’s nachts met zijn staf bijeen om de nieuwe provocatie te bespreken.

De vraag is echter wat de Amerikanen gaan doen. President Donald Trump heeft meerdere malen Noord-Korea gewaarschuwd, maar durfde tot nog toe geen fysieke stappen te ondernemen. Met de laatste lancering komt een conflict steeds dichterbij.

