Ooit keek ik in Botswana naar een groots, schitterend uitspansel en dacht terug aan mijzelf als klein jochie dat in Haarlem in bed lag en dat aan de oneindigheid poogde te denken. Kopsstraat 18, slaapkamer aan de straatkant. Allemaal toeval en aanslibsel. De mens is de anekdote in het heelal.

Ook grote kunst heeft juist dat abstracte omdat het het ordinaire verhaal is ontstegen. Je kunt je eigen liefdesverhaal leggen in de kleuren van 'Het joodse bruidje', je onbezoedelde stemming in het gedicht 'Oote boe' van Jan Hanlo. Johann Sebastian Bach passim. Zo kun je over abstracte kunst ook lekker blijven discussiëren, van 'het zegt me niks' tot 'ik voel er van alles bij tot mijn ziel aan toe'.

Een van de beroemdste Braziliaanse gedichten is 'Midden op de weg' van Carlos Drummond de Andrade, in het Portugees 'No meio do caminho'. Het gaat als volgt: 'Midden op de weg lag een steen / lag een steen midden op de weg / lag een steen / midden op de weg lag een steen. // Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten / in het leven van mijn zo vermoeide netvliezen. / Nooit zal ik vergeten dat midden op de weg / lag een steen / lag een steen midden op de weg / midden op de weg lag een steen.' Over dit indrukwekkende monotone gedicht schreef Kees Fens eens: 'Een doodvermoeide mier is de mens hier. En de steen wordt steeds zwaarder.' Andere, Braziliaanse critici hebben er honderduit over geschreven, de een positief, de ander negatief. Zelf zag ik in die steen altijd de aarde zelf, onontkoombaar maar op een of andere manier toch ook in de weg liggend.

Nieuwe associaties

Sinds kort heb ik nieuwe associaties. Ik reed in de auto over een Noord-Frans landweggetje richting Rue Larcher, waar mijn Franse huisje staat. Midden op de weg lag een steen. Zo te zien kan ik er wel overheen, dacht ik. Er schraapte wel iets tegen de onderkant van de carrosserie maar het klonk niet bedreigend. De volgende ochtend wilde ik wegrijden, maar het benzinemetertje gaf aan dat er geen benzine meer in zat. Dan is het metertje stuk, besloot ik en reed toch weg. Vijf kilometer verderop stond ik definitief stil en realiseerde me met een schok dat ik de benzinetank op die steen had opengereten. Belde de ANWB, die iemand uit een naburig stadje stuurde. Ik legde uit, over een steen gereden. Pierre (steen) of caillou (kiezel), of moest ik maar petit rocher (rotsblokje) zeggen? Het interesseerde de mecanicien geen moer. Of ik er niet omheen had kunnen rijden. Ja had gekund, maar ik had het onderschat.

Mijn steen, midden op de weg. Het abstracte Braziliaanse gedicht ingevuld met mijn verhaal, mij toegeëigend in Noord-Frankrijk, in het immense heelal: 'Midden op de weg lag een steen / lag een steen midden op de weg.' Inderdaad. Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten in het leven van mijn zo vermoeide netvliezen.