Nooit te oud voor een ooglidcorrectie

Er zijn van die onderwerpen die geregeld terugkeren in de mailbox van de gezondheidsredactie. Vragen over ooglidcorrecties is er zo een. Bij een ooglidcorrectie worden hangende oogleden opgetild, waardoor mensen er energieker uitzien en beter zicht hebben. Privéklinieken adverteren er vaak mee. Maar is zo'n kliniek beter dan een gewoon ziekenhuis of een buitenlandse kliniek? En krijg je na de ingreep geen tranende ogen, of juist droge ogen, zoals een lezer vorige week nog vroeg?

Lees verder na de advertentie

Veruit de meeste mensen moeten de ingreep zelf betalen

"Droge ogen komen weleens voor", zegt plastisch chirurg Fientje van der Veen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. "Tranende ogen hoor ik ook wel eens. Maar als die klachten optreden, dan is dat hooguit voor een paar weken."

Reepje huid Bij een ooglidcorrectie snijdt een medisch specialist, een plastisch chirurg bijvoorbeeld, een reepje huid weg van het ooglid. De eerste week zal de patiënt een zonnebril pakken als hij of zij de deur uitgaat. Rond de ogen ziet het namelijk rood, paars en blauw. Dat trekt na ongeveer een week weg. Van het litteken is nauwelijks iets te zien omdat de snee is gemaakt in de huidplooien. Voor een ooglidcorrectie is niemand te oud, stelt Van der Veen. "Natuurlijk hebben we minder patiënten van 90 jaar, maar 70 en 80 komen geregeld voor. Dat kan ook omdat er geen zware narcose voor nodig is. De ingreep duurt ongeveer drie kwartier en gebeurt onder lokale verdoving." Als de oogleden eenmaal zijn gelift, kan het gebeuren dat na verloop van jaren de huid weer gaat zakken. Een nieuwe ingreep is dan geen probleem, zegt Van der Veen. "Al kan men meestal met eenmaal toe."

Verlichting Wat opvalt aan mensen die ooit een ooglidcorrectie hebben gehad, is dat zij zich fitter en energieker voelen. Althans, dat schrijven zij op de websites van klinieken die de correcties aanprijzen. Van der Veen herkent de geluiden wel. Weliswaar doet de ingreep niets voor je lichaam of gezondheid, maar het geeft wel verlichting. "De hangende huid drukt op het bovenste ooglid en dat voelt zwaar aan. Als deze huid weg is, ervaren mensen dat als verlichting. En daar komt iets bij. Je ziet er ook weer een stuk frisser uit. Dat doet iets met je psyche." Omdat de ingreep cosmetisch is, vergoeden verzekeraars ooglidcorrecties niet. Tenzij de huidplooi het zicht zo ernstig belemmert dat de arts een medische indicatie afgeeft. Dat gebeurt alleen als de huidplooi een millimeter of lager boven het centrum van de pupil hangt. Let wel: deze regel geldt alleen voor de basisverzekering. Bij aanvullende verzekeringen kan het lonen de polis nog eens goed door te nemen.