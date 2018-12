Nooit meer natte voeten in ‘sponsstad’ Tongzhou

Met lichtroze woonblokken van zes etages en aangeharkte pleintjes lijkt de Orchideeënboomwijk in Tong­zhou, een district aan de zuidoost­rand van Peking, een Chinese woonwijk van dertien in een dozijn. Maar wie goed kijkt, ziet subtiele verschillen. De bloemenperken, in Peking doorgaans strak in het gelid, zitten vol dalen en geulen, het asfalt is poreuzer en tussen de stoepstenen zitten smalle kieren.

De Orchideeënboomwijk maakt deel uit van een ‘sponsstad’, een stad vol technieken om regenwater te absorberen, vast te houden en te hergebruiken. Slim aangelegde tuinen, ondergrondse reservoirs en doorlaatbaar asfalt moeten ervoor zorgen dat het regenwater tijdens hevige onweersbuien niet in overbelaste rioleringen stroomt, maar in de grond wegsijpelt of in reservoirs belandt, om het later, in drogere tijden, weer af te geven. Net als een grote spons.

Moessonklimaat

Het is een functie die veel Chinese steden, die steeds vaker met wateroverlast te kampen hebben, goed kunnen gebruiken. In China leek de strijd tegen het water zich lange tijd langs de grote rivieren af te spelen, en werden op grote schaal dammen en overstromingsgebieden aangelegd. Maar de afgelopen tien jaar is vooral het aantal steden met overstromingen toegenomen. Met steeds grotere gebieden vol beton kan het regenwater nauwelijks nog weg.

Dat is een groot probleem in het Noord-Chinese moessonklimaat, waar alle regen in amper twee maanden naar beneden komt. In Peking valt 85 procent van de jaarlijkse neerslag tussen juni en september, meestal in de vorm van wolkbreuken. Van september tot juni valt er dan weer nauwelijks een druppel, en moet op grote schaal water worden aangevoerd. Die extreme fluctuatie van de neerslag is door de klimaatverandering nog versterkt.

Ook in de Orchideeënboomwijk, rond 1999 gebouwd voor de almaar uitdijende bevolking van Peking, was het elke zomer weer door de plassen waden. “In 2012 stond het water twintig centimeter hoog”, zegt Hu Yang, hoofd van de onderhoudsploeg. “Het water kwam bij de bewoners via de badkamerafvoer naar binnen omdat het rioolsysteem overbelast was. Pas na drie dagen begon het weer wat weg te lopen.”

Het is moeilijk hier na een regenbui nog een plas te vinden Li Jing, ingenieur

Dat zou nu niet meer zo snel gebeuren, zegt ingenieur Li Jing, die door het district Tongzhou is ingehuurd om het sponsstadproject te begeleiden. “Je ziet het niet, maar de hele ondergrond is aangepast om het regenwater sneller te laten doordringen. Voordien moest de regen wegstromen, maar tegenwoordig wordt het water geabsorbeerd. Nu is het moeilijk om hier na een regenbui nog een plas te vinden.”

Li wijst de gebruikte technieken aan: de droge grasgeulen, de afwatertuinen, de ecologische waterreservoirs. Roosters die 10 centimeter boven de grond uitsteken, zorgen ervoor dat het regenwater met vertraging in het rioolsysteem wegstroomt. Mysterieuze kastjes bevatten pompen, waarmee het opgeslagen regenwater in droge periodes kan worden hergebruikt.

Het ziet er weinig spectaculair uit, maar het is een geheel van kleine aanpassingen en subtiele ingrepen die alles samen een vernuftige kringloop vormen. Op termijn is het de bedoeling om samen met naburige wijken een groot reservoir te bouwen, waarmee het droge seizoen kan worden overbrugd.