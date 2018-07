Noodweer eist een leven in Rotterdam en veroorzaakt schade in het zuiden en midden

In Rotterdam kwam een vrouw om het leven toen een boom op de auto viel waar ze in zat. Een andere inzittende raakte gewond. De Maasstad kreeg de volle laag, bleek ook uit het grote aantal meldingen over wateroverlast en stormschade daar. Door blikseminslag viel bij 665 aansluitingen in de omgeving van de Wijnhaven de stroom uit, meldde netbeheerder Stedin.

In Roosendaal viel ook een boom op een geparkeerde auto. Niemand raakte gewond. Even verderop had ook het verkeer op de A58 last van de plotselinge hoosbuien. De snelweg was enige tijd afgesloten richting Breda, ter hoogte van Zegge, omdat veel afgebroken takken op de weg terecht waren gekomen. Hetzelfde gebeurde op veel kleinere wegen en op de A12 tussen Bodegraven en Gouda. Daar werden drie rijstroken afgesloten.

In het Land van Maas en Waal in Gelderland zaten donderdagavond bijna 13.500 huishoudens zonder stroom door een brand in een elektriciteitsstation van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Inmiddels is de storing weer grotendeels verholpen. Volgens de veiligheidsregio heeft de stroomstoring voor zover bekend geen ernstige gevolgen gehad.

Volgens het KNMI, dat had gewaarschuwd met code geel, kunnen in het zuiden en midden van het land nog donderdagavond en -nacht onweersbuien en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen.