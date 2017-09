Noodtoestand van kracht op Sint-Maarten

Vermoedelijk trekt Jose in de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd) dus niet over, maar op zo'n 100 kilometer langs het eiland. Hoewel de kracht van Jose minder wordt geacht dan die van voorganger Irma, moet het eiland rekening houden met zeer zware windstoten, hoge golven en hoosbuien.

Het KNMI verwacht op Sint-Maarten windkracht 7 tot 8. "Er komt geen orkaan, maar ze krijgen een stuk wind mee en het gaat regenen", laat een woordvoerder weten.

Gisteren bleek dat Irma in Sint-Maarten twee doden heeft veroorzaakt en 43 gewonden, van wie elf ernstig. Volgens minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is één van de slachtoffers een natuurlijke dood gestorven.

De inwoners en huizen op Saba bleven redelijk gespaard door orkaan Irma. "Regen en wind hebben echter veel bomen weggevaagd. Heuvels zijn daardoor kwetsbaar voor modderstromen'', aldus het Rode Kruis. Saba en buureiland Sint-Eustatius liggen ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Sint-Maarten. Saba is alleen bereikbaar via een kleine haven en een klein vliegveld. Dat maakt het moeilijk om voorraden te brengen.

Op buureiland Saba kan Jose voor flinke aardverschuivingen gaan zorgen. Uit voorzorg worden mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht. Een helikopter van de marine heeft vandaag een voorraad drinkwater gebracht, omdat dat bijna op was. Het Rode Kruis waarschuwt dat ook het voedsel bijna op is.

Een toestel met 60 hulpgoederen is sinds vanochtend op weg naar Curaçao. De goederen zijn betaald met geld dat is binnengekomen op giro 5125 van het Rode Kruis. De verwachting is dat het toestel zaterdagavond op Curaçao aankomt. De goederen worden dan met behulp van defensie overgebracht naar Sint-Maarten.

Wederom opgeschaald

Irma raast intussen verder en is bij Cuba aan land gekomen. De orkaan is opnieuw uitgegroeid tot één van de vijfde categorie en komt volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (ANHC) zondagochtend lokale tijd aan in de Verenigde Staten. Gevreesd wordt dat de cycloon in met name de zuidelijke staat Florida veel schade zal aanrichten.

Irma trok langs de noordkust van Cuba en kwam in de provincie Ciego de Ávila aan land, nadat al een spoor van vernieling was achtergelaten in het Caribisch gebied. Meteorologen denken dat de orkaan verder richting het westen en het noorden trekt richting de Bahama's en Florida en daarna zal oplossen boven Georgia en Alabama.

In Florida bereiden inwoners zich ondertussen voor op het ergste. De gouverneur van de staat heeft 5,6 miljoen mensen opgeroepen om hun huis te verlaten, en daar geeft een groot deel van hen gehoor aan. Verwacht wordt dat de schade in het gebied kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.

Lees hier de reportage op Sint-Maarten van correspondent Dick Draijer: Gewond Sint-Maarten wacht volgende klap.