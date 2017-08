Noodtoestand in Texas door orkaan Harvey

Binnen 24 uur komt de orkaan aan land, wanneer het in Texas nacht is. Harvey groeide vanochtend uit tot een orkaan in de categorie 2. De verwachting is dat de orkaan nog uitgroeit tot categorie 3 - op een schaal van 5.

In 2005 werden de VS voor het laatst door een orkaan in deze categorie getroffen. Orkaan Wilma kostte toen ruim twintig mensen het leven. Ter vergelijking: orkaan Katrina, een categorie 5, eiste in datzelfde jaar een kleine 2000 levens.

In de staten Texas en Louisiana is de noodtoestand uitgeroepen. De verwachting is dat de orkaan ter hoogte van de stad Corpus Christi aan land komt, zo’n 300 kilometer ten zuidwesten van Houston, de vierde stad van de Verenigde Staten (VS).

Driehonderd kilometer is ver genoeg van Houston om vrijdagochtend een KLM-toestel vanuit Nederland naar de stad te laten vertrekken, maar er wordt wel rekening gehouden met de orkaan. Aan de randen van de tropische storm kan het flink onweren. Ook extreme regenval en overstromingen zijn te verwachten. Daarom heeft het toestel voor de zekerheid extra brandstof aan boord, zodat het toestel indien nodig kan uitwijken.

Noodtoestand In zeven plaatsen in Texas zijn tienduizenden mensen verzocht hun huizen te verlaten en een veilig onderkomen te zoeken. In Corpus Christi zijn uit voorzorg tien ernstig zieke kinderen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis 650 kilometer verderop. De inwoners van Houston is aangeraden voor ongeveer een week eten en drinken in huis te hebben. Tienduizenden mensen zijn verzocht hun huizen te verlaten en een veilig onderkomen te zoeken Harvey bevindt zich nu in de Golf van Mexico. Werknemers van de olieplatforms zijn geëvacueerd en Shell heeft een platform ontruimd. Reizigers die vliegtickets naar Texas hebben geboekt maar huiverig zijn omdat orkaan Harvey in aantocht is, mogen hun vlucht bij meerdere luchtvaartmaatschappijen kosteloos omboeken. Dit geldt onder andere voor KLM, Delta Airlines en diverse Amerikaanse maatschappijen, zoals United Airlines.

