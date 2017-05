Noodtoestand in Montreal wegens zware wateroverlast

Delen van Canada kampen al dagen met ernstige wateroverlast, die wordt veroorzaakt door aanhoudende regenval en smeltende sneeuw.

In de provincie Quebec, waar Montreal ligt, liepen bijna 1900 woningen onder water. De autoriteiten zetten zo'n 1600 militairen in om met onder meer zandzakken te helpen in de strijd tegen het water en om te assisteren bij evacuaties. Het Rode Kruis vroeg om donaties voor de hulp aan de evacuees.

Gedwongen evacuaties

Ook in de kleinere plaats Rigaud, ten westen van Montreal, werd de noodtoestand uitgeroepen. Het bestuur daar gaf bovendien opdracht om inwoners van ondergelopen gebieden te evacueren, desnoods onder dwang. "We stopten ze in boten en ze huilden als baby's", aldus burgemeester Hans Gruenwald jr. "Het spijt me, maar zij zijn niet langer in de positie dat ze over hun eigen toekomst kunnen beslissen."

Intussen zocht de politie in de regio Gaspé, aan de oostkust van Quebec, gisteren naar een man en een kleuter die door het water van een gezwollen rivier waren meegesleurd.

De man, het kind en een vrouw zaten in een auto die in de rivier belandde. Ze klommen op het dak van de auto, maar de snelle stroming duwde de wagen omver, waarna de drie in het water vielen. De vrouw klampte zichzelf vast aan een tak en wist zichzelf zo te redden. Maar de man en de kleuter werden meegevoerd door de stroom en waren gisteren nog steeds vermist.

De politie zette onder meer enkele duikers in om te zoeken naar de beide vermisten.