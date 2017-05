Noodlijdend Toshiba worstelt met ruzie over reddingsplan

Het Japanse technologieconcern Toshiba, dat in het afgelopen boekjaar 7,7 miljard euro verlies heeft geleden, moet uit pure noodzaak een kroonjuweel verkopen. Een veiling van het bedrijfsonderdeel dat geheugenchips ontwikkelt, moet vele miljarden opleveren en zo het conglomeraat redden. Maar Toshiba’s partner Western Digital wil de verkoop tegenhouden en kondigde gisteren een arbitragezaak aan.

Oorzaak van de slechte cijfers die Toshiba gisteren presenteerde, is het faillissement van de nucleaire tak Westinghouse in maart dit jaar. Analisten bepalen de financiële gezondheid van een bedrijf vaak door de schulden van de bezittingen af te trekken. Bij Toshiba is deze shareholder equity nu negatief met 4,4 miljard euro. De nood is zo hoog dat de technologiegroep vorige maand verklaarde voor het voortbestaan te vrezen. Logisch dat Toshiba de geheugentak aan de hoogste bieder wil verkopen.

Toshiba zegt toekomstige kopers gerust te kunnen stellen dat de Amerikanen Toshiba’s veiling niet kunnen stoppen

Afspraken Maar volgens Western Digital gaat dat niet zomaar. De Amerikaanse producent van harde schijven kocht vorig jaar SanDisk, bekend van de geheugenkaartjes voor fototoestellen. SanDisk en Toshiba runnen sinds 2000 Toshiba’s grootste halfgeleiderfabriek in Japan. In de afspraken over hun joint venture zou staan dat geen van beiden zijn aandeel mag verkopen of fuseren zonder toestemming van de ander. Eerdere pogingen van Western Digital om de kwestie te regelen, liepen op niets uit, zegt CEO Steve Milligan. Vandaar de juridische stappen: er komt een zaak voor het Internationale Hof van Arbitrage in San Francisco. Dit kan leiden tot vertraging of een blokkade van de verkoop. Milligan zegt dat Western Digital niet anders kan. “Joint ventures zijn intieme commerciële relaties. Om niet te worden gedwongen tot een relatie met een derde partij, spraken SanDisk en Toshiba af om transfers zonder toestemming van de ander te verbieden.” Milligan benadrukt dat de samenwerking al 17 jaar een succes is en dat zijn bedrijf de Japanners kan helpen uit de problemen te komen en voort te bouwen op het rijke verleden. Western Digital zou niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf Toshiba’s aandeel over te nemen. Voor de Japanse overheid ligt een overname door Zuid-Koreaanse of Chinese partijen gevoelig

Beschermen van intellectueel eigendom Toshiba’s voorzitter Satoshi Tsunakawa zegt toekomstige kopers gerust te kunnen stellen dat de Amerikanen Toshiba’s veiling niet kunnen stoppen. Toen Western Digital vorig jaar SanDisk kocht, vroeg of kreeg het zelf ook geen toestemming van Toshiba, kaatsen de Japanners terug. Toshiba dreigde laatst werknemers van Western Digital de toegang te weigeren tot productielocaties en computernetwerken om zijn intellectueel eigendom te beschermen. Volgens analisten van bureau Bloomberg overwoog Tsunakawa gisteren die stap te nemen. Meerdere partijen kijken begerig naar de flashgeheugenfabriek die volgens Toshiba 16 miljard euro waard is. Genoemd worden de Amerikaanse chipmaker Broadcom en het Taiwanese Foxconn, bekend als producent voor Apple. Foxconn kocht vorig jaar Sharp, een ander Japans bedrijf in moeilijkheden. Volgens Bloomberg moeten eind deze week de biedingen binnen zijn. Voor de Japanse overheid ligt een overname door Zuid-Koreaanse of Chinese partijen gevoelig. Met een flinke bankgarantie hoopt het kabinet Japanse investeerders te stimuleren tot een overname, zodat de winstgevende en belangrijke industrie in eigen huis blijft.

Niet de eerste keer Westinghouse, dat Toshiba in 2006 kocht van de Britse overheid, ging failliet door kostenoverschrijdingen bij de bouw van vier kernreactoren op twee locaties in de VS. Sinds de kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima gelden strengere eisen voor de bouw van kerncentrales, met hogere kosten als gevolg. Onder Toshiba’s cijfers over vorig jaar staat nog geen handtekening van de accountant. Dit is niet de eerste keer. Het komt vooral doordat er nog onderzoek loopt naar een overname door Westinghouse van een Amerikaans nucleair bouwbedrijf. Toshiba wil dit hoofdstuk graag afsluiten om zo snel mogelijk de enorme schuld af te lossen en zich weer op de toekomst van het bedrijf te kunnen richten. Toshiba verwacht voor het boekjaar tot april 2018 weer 400 miljoen euro winst te maken.

