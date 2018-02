Nogal wat leden van D66 hebben moeite christenen werkelijk te begrijpen

Laatst was ik aan het stofzuigen. Ik ben in het bezit van een zwart model van een gerenommeerd merk. Nooit klachten eigenlijk. Maar, nu merkte ik dat het niet lekker ging. Er bleven kruimels liggen die anders zonder problemen worden opgezogen. Ik stelde me het telefoontje met de fabrikant voor: "Garantie? Die geven we in Nederland alleen op wetsartikelen."

Lees verder na de advertentie

Stevo Akkerman signaleerde in deze krant een vreemde tegenstrijdigheid. Bij orgaandonatie gaat D66 uit van 'wie zwijgt, stemt toe', terwijl bij 'voltooid leven' vol wordt ingezet op zelfbeschikking. Akkerman ziet achter beide standpunten eenzelfde houding tegenover de dood. Die is ons eigendom. Niks mysterie meer. Wij hebben de regie.

Ik zie wel eens beelden van een partijbijeenkomst van D66. Het doet me altijd denken aan de reünie van een studentenvereniging. Het optimisme van de eeuwige student regeert daar nog. Alles lijkt maakbaar. Niet zoiets van 'we rule this country', maar 'we rule our life and death'. Begrijp me niet verkeerd: het gaat me niet om het standpunt van D66 over orgaandonatie en voltooid leven, al gaat de partij bij de laatste kwestie wel hard de bocht door. Het moet allemaal zo snel voor elkaar zijn.

Op par­tij­bij­een­kom­sten van D66 regeert het optimisme van de eeuwige student nog

Maar niet iedereen kan meekomen in deze ratrace voor zelfbeschikkers. Misschien is 'zelf de regie houden' ook wel zoiets als een talent dat domweg niet iedereen heeft of waar niet iedereen gebruik van wil maken. Daar sta je midden op een plein. Het is druk en lawaaiig. Iedereen raast langs je heen op weg naar het beloofde land waar je alles zelf mag beslissen. Waar het elke dag 'Zelfbeschikkingsdag' is. Vlaggen is verplicht.