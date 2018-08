Nog zeker vijf hobbels te gaan voordat de ouders van Nicky Verstappen duidelijkheid krijgen

Jos B. werkt mee aan zijn overdracht van Spanje naar Nederland. Daarmee is de eerste hobbel overwonnen op weg naar eventuele duidelijkheid over de dood in 1998 van de 11-jarige Nicky Verstappen. Het lijkt een simpele stap, maar B. had de mogelijkheid de rechter te laten uitzoeken of de overdracht wel goed zou verlopen. Dat zou zomaar drie maanden vertraging kunnen betekenen. Wel zijn er nog enkele andere hobbels te nemen.

1. DNA-bewijs is vaak niet genoeg

Er is een ‘honderd procent’ match van het DNA van de huidige verdachte en een spoor dat is gevonden op het lichaam van Nicky Verstappen. Dat lijkt heel sterk bewijs. “Toch hangt dat af van de kwaliteit van het spoor”, zegt Ton Broeders, emeritus hoogleraar criminalistiek aan de Universiteit Leiden. “We weten daar nog weinig van, maar het lijkt er wel op dat het moeilijk was dit spoor veilig te stellen. Dat kan betekenen dat er weinig materiaal is, of zelfs dat het lastig of onmogelijk is om te bepalen om welk celmateriaal het gaat: bloed, sperma, speeksel of huid.” Mogelijk is het bewijs dus onvoldoende voor een zedendelict.

Het is wel ‘opmerkelijk’ dat het DNA van de verdachte is verkregen omdat hij werd vermist. "Dat horen twee gescheiden databanken te zijn: verdachten en vermisten."

In verschillende zaken is DNA van een verdachte aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, maar werd diegene niet veroordeeld. “Hoewel dat vaak komt door de vondst van verschillende DNA-profielen bij elkaar, de zogeheten mengvorm”, zegt Broeders. De kans dat er andere daders waren, zorgde ervoor dat de verdachte in de zaak van de vermoorde tiener Nicole van den Hurk niet voor haar dood opdraaide. Hoger beroep in deze zaak loopt nog.

Dat nadeel voor de aanklager, waarbij de verdediging naar andere verdachten kan wijzen vanwege de mengvorm, lijkt hier niet aanwezig. Broeders noemt het wel ‘opmerkelijk’ dat het DNA van de verdachte is verkregen omdat hij werd vermist. “Dat horen twee gescheiden databanken te zijn: verdachten en vermisten.” Daar zou de advocaat van B. nog weleens een punt van kunnen maken: als het bewijs niet rechtmatig is verkregen, telt het niet mee.