Nog was het stil in de stad, op de ochtend voor de Nacht

Die kondigde zich aan met bordjes aan lantaarnpalen, hier wel, daar niet, en met briefjes achter ramen - 'gereserveerd voor bewoners'. Delen van het trottoir waren met tape afgelijnd, of vormden het woord 'bezet'.

De zon scheen uitbundig, maar in de lucht hing voortdurend donkergrijze dreiging.

Langs een deel van de singel waren dranghekken geplaatst, net als om de beplanting van een rotonde. Op een hoek stond een groepje vlaggen te wapperen; aan iedere mast een betonnen voet. Die zouden nog verplaatst gaan worden. Ze moesten de vrijmarkt helpen beveiligen tegen vrachtwagens. Ja, daaraan was gedacht, aan vrachtwagens.

Cameramasten

En nu ik de vlaggen zag, met hun voeten van beton, moest ik er ook aan denken. En vechten tegen de voorstelling. Hier op deze singel, straks met zijn muziek, zijn kramen, de schuifelende menigte. Mijn dochters en hun vriendinnen.

'Stockholm is nu ook aan de beurt' kopte deze krant wat ongelukkig, een week of drie geleden. Alsof ergens een rijtje werd afgevinkt. Wíj hier hebben onze beurt nog niet gehad.

En er waren andere tekenen van beveiliging. Zoals de cameramasten. Een lange staaf, zelf rondom aan de voet beveiligd door verzwaarde dranghekken. met bovenin dat zwarte oog, Ik zag ze bij de pleinen van de stad, op bruggen over de singel. Er werd gewaakt.

Men sleutelde aan podia en ge­luids­sys­te­men, een digitaal tekstbord waarschuwde voor inbrekers

Het zonlicht was fel. Zo nu en dan zweefde een wolk over de stad en liet het even regenen, met een ijzige adem.

Hoog in de atmosfeer was het ijskoud, had de radio gezegd, en als in de loop van de dag de zon het land opwarmde dan werd dat land een buienmotor.