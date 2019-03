Nog veel vraagtekens rond verjongde Mannschaft

Het verleden deed zich woensdagavond nog gelden via een spandoek in de Volkswagen-Arena in Wolfsburg, waar Duitsland zich met een oefeninterland tegen Servië voorbereidde op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje van zondag.

Lees verder na de advertentie

Balbezit en dominantie zullen we zeker nastreven, maar we moeten meer gefocust en efficiënter zijn, en sneller in de aanval Bondscoach Joachim Löw

“Danke” viel er voor de wedstrijd te lezen op een mozaïek dat de korte zijde van het stadion bedekte. Daaronder de rugnummers 5, 13 en 17,verwijzend naar respectievelijk Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng: spelers die zijn afgedankt door de Duitse bondscoach Joachim Löw.

De absentie van het drietal is hét gespreksonderwerp bij die Mann-schaft. Löw, sinds 2006 keuzeheer bij de Duitse ploeg, vond dat het anders moest na de poulefase van de Nations League, waarin Duitsland zijn meerdere moest erkennen in Frankrijk en Nederland. Zijn elftal had geen tekenen van beterschap vertoond na het WK van 2018, waar Duitsland al na de groepsfase naar huis kon, en daarom wilde Löw verjongen.

Pokerspel Volgens de Duitse media speelt Löw hoog spel door het trio niet langer te selecteren. “Poker”, kopte het voetbaltijdschrift Kicker. Boateng (30), Hummels (30) en Müller (29) zijn nog lang niet oud en versleten, vindt het merendeel van het Duitse journaille. En bovendien is het weinig respectvol naar het drietal, dat een belangrijk aandeel had in het wereldkampioenschap van 2014. Maar Löw kijkt naar de toekomst. Hij insinueerde dat het afdanken van het drietal niet zozeer persoonlijk als wel tactisch is, omdat hij een andere speelstijl voor ogen heeft. “We starten nu een nieuwe cyclus naar het EK van 2020”, zei Löw eerder deze week. “Gezien de resultaten van vorig jaar zijn veranderingen noodzakelijk. Balbezit en dominantie zullen we zeker nastreven, maar we moeten meer gefocust en efficiënter zijn, en sneller in de aanval.” Löws verjongingsplan had gevolgen voor de basisopstelling tegen Servië, waarin acht spelers jonger dan 25 jaar waren. Talenten als Klostermann, Halstenberg (beiden RB Leipzig), Tah, Brandt, Havertz (allen Bayer Leverkusen), Süle (Bayern München) en Sané (Manchester City) mochten hun opwachting maken. Toch waren het twee ‘oudjes’, Reus (29) en Goretzka (24), die ervoor zorgden dat Duitsland een gelijkspel behaalde tegen Servië (1-1). Goretzka maakte in de tweede helft na een assist van Reus een vroege achterstand ongedaan.

Jeugdvoetbal In de Duitse pers werd met gemengde gevoelens gereageerd op het eerste optreden van het vernieuwde nationale team. “Löw verving oud door jong, en wat kreeg hij? Typisch jeugdvoetbal”, schreef Die Zeit. “De 1-1 tegen Servië was vol fouten, wild, maar aanvallend ook vol plezier.” De krant houdt zich vast aan Kroos (Real Madrid) en Rüdiger (Chelsea), die tegen Servië nog rust kregen. Zij moeten het jonge elftal de nodige structuur geven tegen Nederland. Löw wilde zich nog niet uitlaten over zijn opstelling voor het duel met Oranje. Alleen zijn doelman gaf hij alvast prijs. “Neuer zal tegen Oranje in het doel staan. Ga daar maar van uit”, zei Löw. Het is één van de weinige zekerheden die de Duitse bondscoach heeft in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland.

Lees ook: