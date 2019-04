Nog twee Nederlanders omgekomen in Sri Lanka

Het gaat om een vrouw van 48 jaar en een meisje van 12 jaar, aldus het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. De slachtoffers zijn maandag geïdentificeerd.

De vrouw en het meisje woonden in het buitenland en hebben een dubbele nationaliteit, aldus Buitenlandse Zaken.

Eerder werd al bekend dat een 54-jarige vrouw door de aanslagen om het leven is gekomen.

