Nog steeds geen cao, dus staakt metalelektro door

Helaas, meldt FME, de bemiddelingspoging tussen werkgevers en werknemers is mislukt. De twee partijen kunnen het niet eens worden over het loon, werktijden en andere arbeidsomstandigheden “De verschillen zijn onoverbrugbaar”, laat FME donderdagavond laat in een persbericht weten.

Lees verder na de advertentie

De vakbonden wilden niet tot een cao-akkoord komen, zegt FME. “Ze hebben afgelopen maart slechts hun eisen bij FME op tafel gelegd en zijn nooit serieus ingegaan op de diverse voorstellen”, meldt Ab van der Touw namens de werkgevers. Een verdere toelichting wil de ondernemersorganisatie niet geven.

Dit levert het werk een slecht imago op. Wij vinden dat je on­der­han­de­lin­gen aan tafel voert, niet met de handen FME-woordvoerder

Wel zegt FME te balen van de vele stakingen van afgelopen maanden. “Dat is heel vervelend voor de sector. Het levert het werk een slecht imago op. Wij vinden dat je onderhandelingen aan tafel voert, niet door te staken”, aldus de FME-woordvoerder.

FME was bereid om “een zeer goede deal te sluiten met een mooi loonbod van 8 procent voor 33 maanden”. Daarin zijn de werkgevers opgeschoven, in juni boden ze nog 6,9 procent meer loon. Ook zouden de werkgevers in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof ten minste tweeduizend flexibele contracten omzetten naar vaste contracten én wil FME een generatiepact sluiten.

De vakbonden FNV en CNV vinden het niet genoeg. Ze lieten in maart, toen de onderhandelingen begonnen, al weten ten minste 3,5 procent loonstijging te willen per jaar voor de 150.000 werknemers in het grootmetaal. Dat was onbespreekbaar voor de werkgevers. Al in mei kwamen de eerste acties. Bij scheepsbouwbedrijf IHC en bij Fokker in Papendrecht liepen metaalwerkers een korte mars.

Er volgden meer protesten. “Het is toch ronduit bespottelijk dat we in een tijd van grote tekorten aan technische vakkrachten het niet eens kunnen worden over een goede loonsverhoging en afspraken om het zware werk aan te kunnen”, zei FNV-bestuurder Petra Bolster. Ook willen de vakbonden dat werknemers meer autonomie en zeggenschap krijgen over hun werk.

Drie dagen staken De stakingen krijgen een steeds serieuzer karakter. In Katwijk staken momenteel medewerkers van Alutech, een producent van aluminium brandstoftanks, drie dagen lang. “Het is toch onbestaanbaar dat inmiddels meer dan de helft van het bedrijf bestaat uit uitzendkrachten. Daar moet echt wat aan gebeuren”, zegt Juliana Jonker, actieleider van CNV. De impasse duurt nu al zo lang, dat FME nadenkt over een loonaanbeveling voor de bedrijven. “Dan worden medewerkers niet de dupe van deze situatie.” Een loonaanbeveling is een soort richtlijn om het salaris te verhogen. Bedrijven staan natuurlijk altijd vrij om lonen te verhogen, los van wat afgesproken is in de cao. We zijn verbijsterd in een brief te lezen dat vakbonden niet tot een cao-akkoord willen komen FNV-bestuurder Petra Bolster In het verleden hebben bedrijven dat ook wel gedaan. Zo gaf Scania in Meppel begin dit jaar alle werknemers een extra loonsverhoging van rond de 300 euro bruto per jaar. FNV Metaal wist dat destijds af te dwingen, omdat Scania in 2010 had beloofd in goede tijden de lonen te verhogen. Over de loonaanbeveling doet FME verder ook geen mededelingen. Dat idee moet eerst verder worden uitgewerkt. De vakbonden laten weten altijd weer aan tafel te willen als FME bereid is serieus te praten over de wensen van de werknemers. Want alleen roepen dat je een generatiepact wil sluiten, zonder enige inhoudelijke afspraak te noemen, bevalt de bonden niet. Bolster: “We zijn verbijsterd in een brief te lezen dat vakbonden niet tot een cao-akkoord willen komen. Dat willen we dolgraag, maar we gaan niet tekenen bij het kruisje.”

Lees ook:

Metaalwerkers leggen opnieuw het werk neer Bonden en werkgevers lopen al jaren bij elke nieuwe cao tegen dezelfde hete hangijzers aan. Een analyse.