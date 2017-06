Nóg groter worden is lastig voor Facebook

Op het eerste gezicht wel. Er zijn wereldwijd nog zo’n 1,5 miljard mensen met een internetverbinding die geen gebruik maken van Facebook. Een flinke vijver dus. Maar ongeveer de helft van deze groep woont in China. Daar is het platform verboden omdat het zich niet wil committeren aan de regels van het regime. Zolang het technologiebedrijf de repressie van China niet accepteert, moet Facebook het zonder 750 miljoen potentiële klanten doen.

Dat is een probleem voor facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Zijn onderneming verdient goed geld aan alle gebruikers. In 2016 boekte het bedrijf een omzet van bijna 24 miljard euro en een winst van 9 miljard.

Dat geld stroomde binnen via adverteerders. Die betalen om reclame te mogen maken op het platform. Op die manier verdiende Facebook in de eerste maanden van dit jaar gemiddeld 3,75 euro per gebruiker.

Bijna al dat verdiende geld komt uit rijke landen in Noord-Amerika, Europa en Azië, meldt Facebook. In die landen is de rek qua aanwas er bijna uit.

Mensen die Facebook niet gebruiken, komen voornamelijk uit armere landen en hebben niet zoveel te besteden. Die groep is daarom minder interessant voor adverteerders.

Nieuwe inkomstenbronnen Dus moet Facebook steeds creatiever zijn om nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Het bedrijf investeert flink in nieuwe toepassingen voor zijn platform, bijvoorbeeld op het gebied van virtual reality. Verder koopt Facebook er lustig op los. Bekende aankopen uit het verleden zijn internetplatform Instagram en berichtendienst WhatsApp. Die technologiebedrijven verschaffen Facebook meer data van gebruikers en vormen nieuwe plekken om reclame te vertonen. Facebook doet meer. Het investeert veel om de internetlozen der aarde van een verbinding te voorzien. Het bedrijf verschaft groepen mensen in dertig landen een beperkte vorm van gratis mobiel internet. Zuckerberg wil in de toekomst een vloot van wifi-drones door de lucht laten zweven Dit doet Facebook naar eigen zeggen om mensen toegang te geven tot informatie over zorg, educatie en werkgelegenheid. Maar een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat bewoners van deze gebieden zich kunnen laven aan sociale media, zoals Facebook. Hoewel deze groep minder te besteden heeft dan de gemiddelde Europeaan, vormt ze toch een nieuwe bron van inkomsten. Ook wil het internetbedrijf gebieden waar helemaal geen internetverbinding is bereiken. Het bouwde een uit de kluiten gewassen drone op zonne-energie. Dat vliegtuig kan tien maanden achtereen in de lucht blijven. Zo kan het afgelegen gebieden van draadloos internet voorzien. Zuckerberg wil in de toekomst zelfs een vloot van wifi-drones door de lucht laten zweven. Maar al die noviteiten hebben hun prijs. In 2014 investeerde Facebook nog ruim 1,5 miljard euro. Vorig jaar was dat al bijna 4 miljard. Dat bedrag gaat oplopen. Zuckerberg voorspelde eerder dit jaar dat de investeringen in 2017 toenemen en dat de groei in advertentieverkoop zal slinken.

