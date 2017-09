Nog even vakantie met spinazie uit Andalusië

Espinacas con garbanzos, de Spaanse benaming, verraadt nog niets van het raffinement van deze kruidige, smeuïge stoofpot, die diepe ondertonen heeft van komijn, knoflook en saffraan. Het is een prima hoofdgerecht, bijvoorbeeld met rijst. Of geef het als bijgerecht of tapa.

Lees verder na de advertentie

Voor 4 grotere tot 8 kleine porties Kook de spinazie met wat aanhangend water tot het geslonken is. Laat de groente in een zeef goed uitlekken. Duw er zoveel mogelijk vocht uit en hak de groente middelfijn. Verhit een laagje olie in een (braad)pan en fruit de ui in 7-8 minuten iets zacht maar niet bruin. Fruit de helft van de knoflook kort mee. Voeg paprikapoeder, komijn, oregano, rode pepervlokken, nootmuskaat en kaneel toe en roer even door. Smoor de tomaten 5 minuten mee tot de saus iets indikt. Doe de spinazie en kikkererwten erbij met een scheutje water. Stamp de saffraan fijn in een vijzel en meng er 2 eetlepels heet water door. Voeg saffraan, suiker en zout en peper naar smaak toe. Kook het geheel minstens 20 minuten zachtjes door, tot een smeuïge, niet te vochtige stoofpot. Stamp de rest van de knoflook tot puree in de vijzel. Roer de azijn door de knoflookpuree en voeg dit toe aan de spinazie. Kook de groenten nog 3 à 4 minuten zachtjes door. Laat het gerecht in 5-10 minuten iets afkoelen. Serveer met rijst of in olijfolie gebakken plakken stokbrood.

Ingrediënten 1 kg spinazie

extra vierge(Spaanse) olijfolie

1 grote ui

4 tenen knoflook

rode pepervlokken

3 rijpe tomaten

1 blik kikkererwten

saffraandraadjes

suiker

zout

kaneel

1 tl paprikapoeder

1 tl gemalen komijnpeper

nootmuskaat

1/2 tl gedroogde oregano

1 à 2 tl rode wijnazijn

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.