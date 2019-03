Nog een paar doelpunten en dan houdt korfballer Marc Broere het voor gezien

Na 1461 doelpunten in de Korfbal League – allemaal voor het Amsterdamse Blauw-Wit – is het mooi geweest. Korfballer Marc Broere is 39 en speelt vandaag zijn laatste wedstrijd in die competitie. Hij haalde nooit Oranje en werd nooit landskampioen, maar hij is wel topscorer aller tijden van de Korfbal League. De Amsterdammer reageert op vier stellingen.

Ik ben blij met hoe ik afscheid kan nemen, ondanks dat dat niet in de Ziggo Dome is, tijdens de finale van de Korfbal League.

“Ik ging dit seizoen niet in met het idee dat we de zaalfinale zouden halen, maar wel dat we de play-offs zouden halen. De bovenste vier ploegen plaatsen zich daarvoor en dat we dat niet hebben bereikt is een teleurstelling. Het was sowieso niet een heel erg succesvol seizoen. Dat gold voor mijzelf, maar ook voor het team. Het was door weinig vastigheid erg rommelig. Ik heb zelfs even getwijfeld of ik nog wel in het eerste van Blauw-Wit wilde spelen.

Elke korfballer die op het hoogste niveau speelt doet dat om ooit een keer de zaalfinale te halen en te winnen

Blauw-Wit wilde me aan het einde van het zaalseizoen (er volgen nog zes wedstrijden in het minder belangrijke veldseizoen, red.) een mooi afscheid geven, omdat ik veel voor de club heb betekend. Achteraf ben ik daar erg blij mee. Het afscheid was echt fantastisch en daar ben ik Blauw-Wit echt heel dankbaar voor.”