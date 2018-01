Nog altijd bang voor de eigenaar van het weeshuis

"De vrijwilligers mochten niet weten dat we nog familie hadden. Daar stonden stokslagen op of zonder eten naar bed", vertelt de 21-jarige Teresa. Ze blijft liever anoniem, ook al is het weeshuis waar ze woonde in Mukuyu, ruim 100 kilometer ten noorden van de Keniaanse hoofdstad Nairobi, inmiddels gesloten. Ze is nog altijd bang voor de eigenaar, ook nadat die met de noorderzon vertrok omdat bekend werd dat hij van het weeshuis een winstgevende onderneming had gemaakt in plaats van een hulpverlenende instelling. Donoren draaiden de geldkraan dicht.

Lees verder na de advertentie

Zes jaar woonde de lange, slanke Teresa in het weeshuis. Nu leeft ze er niet ver vandaan bij een tante in weliswaar een schamel huisje maar ze geniet volop van het familieleven. Haar ouders zijn dood; het was een oom die haar en een broertje naar het weeshuis bracht omdat er niet genoeg geld was om alle monden te voeden. "De afspraak was dat we elk tweede weekend naar huis mochten maar dat werd één keer per jaar. We moesten na schooltijd en in het weekeinde werken in de suikerrietplantage die de eigenaar bij het weeshuis had geplant, en de kamers van de vrijwilligers schoonmaken", vertelt Teresa in het kantoortje van Stahili, de stichting die de 49 jongeren uit het weeshuis helpt bij de reïntegratie bij hun families.

We werken in de sui­ker­riet­plan­ta­ge die de eigenaar bij het weeshuis had geplant, en de kamers van de vrijwilligers schoonmaken

Winst jagende organisaties Volgens Stahili is het tehuis in Mukuyu geen uitzondering: Keniaanse weeshuizen zijn wel vaker op winst jagende organisaties. Kinderen worden met beloften van onderwijs en voeding bij familieleden weggelokt om ze als wezen te presenteren en zo donaties binnen te slepen. Om het spoor van familie uit te wissen laten eigenaren identiteitspapieren verdwijnen. Bovendien verdienen ze aan het verhuren van kamers aan vrijwilligers en het organiseren van toeristische uitjes. Dat gebeurde ook in Mukuyu, vertelt Teresa: "De vrijwilligers brachten maar een paar uur met ons door en bouwden geen echte relatie op met ons. Ze waren vaak onderweg: op safari of naar Nairobi. De eigenaar verdiende geld aan ze met de verhuur van de gastenkamers en transport." Het verwondert haar dat vrijwilligers niet begrepen dat ze werden gebruikt door de directeur van het weeshuis. Regelmatig gingen de wezen niet naar school omdat ze vrijwilligers moesten bezighouden met liedjes, dansjes en spelletjes. "Er rezen nooit vragen." Ook het handwerk (metselen, schilderen) dat vrijwilligers doen, helpt de Kenianen niet vooruit. Kenia beschikt over voldoende schilders en bouwvakkers die tegen betaling dat werk kunnen doen. "Daar zijn geen vrijwilligers voor nodig. Bovendien ontnemen ze Kenianen de kans betaalde arbeid te verrichten. Het zou beter zijn als mensen die goed willen doen, de schilder, de metselaar, de verf en de bakstenen betalen", meent Michelle Oliel, directeur van Stahili.

Lokaas De Canadese, die in Nederland woont, weet uit ervaring wat het betekent om vrijwilliger te zijn. Ze was er zelf ook een. "Pas bij terugkeer vroeg ik me af wat er zich werkelijk afspeelde. Ik ben teruggegaan naar Mukuyu om erachter te komen en schrok van de bevindingen. Daarom besloot ik Stahili op te richten." Een be­vol­kings­on­der­zoek in Kenia wijst uit dat van de wezen 80 procent nog familie heeft Een bevolkingsonderzoek in Kenia uit 2014 schat dat 80 procent van de wezen in Kenia nog familie heeft. Soms een ouder of grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. "Eigenaren van weeshuizen rekruteren actief in gebieden waar armoede heerst, want daar zijn families blij als een ander bereid is een deel van de kosten te dragen", vertelt Oliel. "Ze realiseren zich niet dat de kinderen als lokaas fungeren voor donoren en weeshuistoeristen." Kenia telt naar schatting ruim 45.000 'wezen' die in particuliere instellingen wonen. De staat registreert momenteel echter geen nieuwe, nadat een reeks van misstanden bekend werd waarbij onder meer buitenlandse vrijwilligers zich schuldig maakten aan seksueel misbruik. In andere gevallen leden kinderen aan zware ondervoeding. De overheid geeft toe dat het nauwelijks nog zicht had op de situatie in weeshuizen omdat ze de laatste jaren als paddestoelen uit de grond schoten en vaak niet geregistreerd zijn.