Nog 4 gewonden in het ziekenhuis na aanrijding Centraal Station

In totaal vielen zaterdag acht gewonden toen de man op de voetgangers inreed. Volgens de politie was er geen opzet in het spel, maar was hij onwel geworden, zei de politie gisteravond in een twitterbericht. "Verdachte gesproken. Lijkt niet te gaan om opzet maar een onwelwording, uiteraard doen we verder onderzoek om eea uit te sluiten''. Het bleek uiteindelijk dat hij een lage bloedsuikerspiegel had, aldus een woordvoerder vanmiddag.

Metro De automobilist werd zaterdagavond aangesproken omdat hij op een plek stond waar dat niet mocht. Toen de agenten daar wat van zeiden reed de auto het Stationsplein op, waarna acht mensen werden verwond. Rond 22.30 uur werd het voertuig weggesleept. Niet veel later kon het publiek het plein weer op. Normaal gesproken mogen er geen auto's op het plein komen. De auto, een zwarte Peugeot, kwam vervolgens tot stilstand bij de ingang van de Metro. Op een foto op de site van AT5 is de auto te zien met een gebarsten voorruit. Diverse tram- en buslijnen werden gisteravond een korte tijd omgeleid en ingekort. Het incident had volgens de NS geen invloed op het treinverkeer. Het station was nog bereikbaar via de IJ-zijde en aan de westzijde.

