Nobelprijs voor onderzoek naar zwaartekrachtgolven

Met gevoel voor dramatiek beschrijft het Nobelcomité wat aan de toekenning voor de prijs voorafging. “Het was helemaal donker. Maar niet helemaal stil. Twee zwarte gaten botsten op elkaar en lieten de ruimte trillen. Met de snelheid van het licht verspreidde de schokgolf zich door het heelal, om 1,3 miljard jaar later, op 14 september 2015 de aarde te treffen. Precies op tijd: de LIGO-detector die de golf registreerde, was nog maar net in gebruik genomen.”

Als massa van plaats verandert, wijzigt ook de kromming van de ruimte

Albert Einstein had het bestaan van deze zogeheten gravitatiegolven al in 1915 voorspeld. Zijn algemene relativiteitstheorie rekende af met het oude beeld van zwaartekracht. Volgens Einstein trekken massa’s elkaar niet aan via een mysterieuze kracht, maar krommen ze de ruimte waardoor rechte banen in bochten of cirkels veranderen. De zon maakt een soort put in de ruimte waardoor de aarde als een steilewandrijder om haar heen draait.

Als een massa van plaats verandert – of het nu een vallend blad is of een botsende ster – wijzigt ook de kromming van de ruimte. Die herschikking is niet instant aan, maar moet worden doorgegeven. Middels een zwaartekrachtgolf, rekende Einstein voor. Hij geloofde alleen niet dat zo’n golf ooit gemeten zou worden. Daarvoor waren ze volgens hem te zwak.