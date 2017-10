Nobelprijs voor het begrijpen van de biologische klok

De winnaars krijgen in totaal 9 miljoen Zweedse kronen (940.000 euro), een medaille en eeuwige roem.

Lees verder na de advertentie

Hall, Rosbash en Young ontdekten welke eiwitten een rol spelen bij de biologische klok van mensen, dieren en planten. Dat wordt ook wel een circadiaan ritme genoemd. Zo weet elk levend wezen of het dag of nacht is. Als de lichaamsklok niet klopt met onze omgeving, voelen we een jetlag. Op lange termijn kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

Dinsdag en woensdag volgen de prijzen voor natuurkunde en chemie, vrijdag de Nobelprijs voor de vrede.

Natuurkunde Hét wapenfeit van de laatste jaren in de natuurkunde was de registratie van zwaartekrachtgolven, precies zoals Albert Einstein het een eeuw geleden had voorspeld. Nu is die ontdekking het werk van honderden fysici, maar het comité kan ervoor kiezen alleen de geestelijke vaders te eren - net als bij het Higgs-deeltje een paar jaar geleden. Dan blijven er vier kandidaten over. Kip Thorne die liet zien dat botsende zwarte gaten een meetbare golf genereren, Rainer Weiss die bedacht hoe je zo'n golf zou kunnen meten, Ron Drever die de machine ontwierp en Barry Barish die het project in goede banen leidde. Dit voorjaar overleed Drever. Maar het Nobelcomité wijkt vaak af van de voorspellingen. Het befaamde Thomson Reuters, dat zich ieder jaar waagt aan een prognose, had vorig jaar geen enkele naam goed. Ook al tipte het per prijs drie kanshebbers.