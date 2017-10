Nobelprijs chemie voor scherper in beeld brengen van biomoleculen

Met cryo-elektronenmicroscopie kunnen biomoleculen worden bevroren en kan de structuur ervan tot op atoomniveau worden vastgelegd. Ook de processen binnen de molecuul zijn zo beter zichtbaar. Het Nobelprijscomité noemt het onderzoek baanbrekend.

Dankzij het werk van Dubochet, Frank en Henderson zijn moleculen scherper in beeld te brengen. © NobelPrize.org

Dat komt bijvoorbeeld onderzoek naar ziekte ten goede. Zo is het zika-virus hiermee beter te onderzoeken. Dat wordt overgedragen door muggen en veroorzaakt hersenschade bijongeboren baby's. In 2016 was er een zika-epidemie in Zuid-Amerika.

Henderson, Dubochet en Frank delen de prijs van 9 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 950.000 euro). Henderson slaagde erin een driedimensionaal beeld van een eiwit op te maken waarop elke atoom te zien is, Frank maakte de methode algemeen toepasbaar maakte en Dubochet bedacht het bevriezen van de moleculen, zodat ze niet in elkaar storten en hun driedimensionale structuur zichtbaar blijft.

Eerder deze week werden al de Nobelprijzen voor natuurkunde en geneeskunde uitgereikt. Die gingen naar onderzoek naar de werking van de biologische klok en een studie naar de waarneming van zwaartekrachtgolven.