Noa Jansma (20) zet nafluiters te kijk

-"Hey, meisje! Waar ga je naartoe?"

- "Naar huis."

- "Mogen we mee? Waar woon je? Denk dat wij wel leuke dingen samen kunnen doen."

Zo gaat het heel vaak als Noa Jansma (20) zich op straat begeeft. Dan roepen jongens en mannen haar na, of ze fluiten of sissen, meestal vanuit een auto. Een cat call heet dat in Algemeen Beschaafd Slang: het toevoegen van een seksistische opmerking aan een passerend meisje, al dan niet gepaard gaand met gefluit.

Jansma is dat zó zat dat ze voorlopig iedere man die haar naroept fotografeert en pontificaal op Instagram zet. Op @dearcatcallers staan inmiddels 23 foto's van een wat droevig kijkende Noa met daarachter de mannen die haar zojuist hebben uitgefloten. De mannen kijken op bijna alle foto's wél blij.

Maar veel kijkers zullen denken 'goh, wat een zielige mannen'.

En dat is net waar het Jansma om te doen is.

